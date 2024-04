„V prvním poločase nás proti Semilům zřejmě navštívil virus zmaru. Nedařilo se týmu, nedařilo se jednotlivcům, prostě poločas blbec. Soupeř šel před přestávkou zaslouženě do jednobrankového vedení,“ popsal stručně úvodní dějství domácí trenér Martin Hrubý.

Během přestávky však nikdo nepanikařil. „V kabině všichni věděli, že je něco špatně. Snažili jsme se tým posunout do pozitivního nastavení, trpělivosti a návratu k principům, které jsme si od zápasu se Mšenem utvrdili,“ prozradil kouč.

Trpělivost růže přináší, říká se. A platilo to i v tomto případě. „Bylo to utkání dvou poločasů. Do toho druhého jsme vstoupili daleko lépe. Zápas jsme otočili a radovali se z vítězství 3:1. Díky patří především našim fanouškům za skvělou atmosféru, kterou vytvořili,“ poděkoval Hrubý.

Probuzený Vesec slaví druhé vítězství v řadě. Dýchá se nám lépe, přiznal Háza

Hostující trenér byl s úvodním dějstvím spokojen. „Ve Studenci jsme odehráli kvalitní první poločas a na jeho konci jsme šli zaslouženě do vedení. Dobře fyzicky připraveného soupeře se skvělým kotlem v zádech jsme během první půle nepouštěli do šancí a sami jsme si nějaké dokázali vytvořit,“ pravil Miroslav Hejduk.

Semily, bohužel pro ně, stejnou laťku po přestávce neudržely. „Ve druhém poločase ale přišla dvacetiminutovka hrůzy, během které jsme body odevzdali. Najednou jsme přestali zodpovědně bránit, hráli jsme bez zajištění a dělali zbytečné chyby. Konec zápasu už se zase odehrával na polovině domácích, ale ti už si dvougólový náskok pohlídali,“ popsal děj druhé půle hostující kouč.