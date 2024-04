„Zápas pro nás začal výborně. Hned ve 3. minutě si smolně sklepl hráč soupeře po rohovém kopu míč do vlastní brány a my mohli být trochu klidnější. Náš tlak pokračoval a vytvářeli jsme si spoustu střeleckých příležitostí. Hráli jsme v trochu jiném rozestavení než poslední zápasy a klukům to sedlo. 250 diváků nás dále burcovalo, ale k dalšímu gólu to nevedlo. Vytvořili jsme si v posledních třech zápasech tolik šancí, že kdyby bylo za každou půl bodu, tak už jsme v divizi,“ pousmál se s lehkou ironií Martin Hrubý, trenér Studence.

Ruprechtice pochválil za jejich hru. „Na soupeři bylo jasně znát, že nám opravdu chtěl vrátit domácí porážku z podzimu a určitě neskládal zbraně. Hned v poločasové přestávce vystřídal tři hráče a hra se postupně celkem vyrovnala. Myslím si, že diváci viděli hezké fotbalové představení,“ řekl kouč.

Krásná Studánka to myslí se záchranou vážně. Loupila u favorita v Bílém Kostele

Po dlouhém průběhu bez gólu přišly hody na závěr. „Někdy jsme zlikvidovali, i s notnou dávkou štěstí, několik nebezpečných závarů před naší brankou a pokračovali ve snaze zvýšit skóre a uklidnit se. To se nakonec povedlo v 78. minutě Davidovi Rychtrovi takovou střelou 'šmudlou' ze zoufalství, která se doplazila za tyč,“ přiznal Hrubý.

Hosté se však ani po tomto gólu nezlomili, ba naopak. „Posledních deset minut se nám strašně táhlo a Ruprechtice rozhodně neházely flintu do žita. Jejich tlak vedl ke gólu v 87. minutě a do závěru hráli vabank se všemi hráči nahoře. V 93. minutě se po standardní situaci dostal k míči Dan Jandura a i za cenu roztrhaných trenýrek dopravil balón sólem z poloviny hřiště do opuštěné brány. Mohli jsme tak slavit další domácí vítězství, tentokrát 3:1,“ viditelně si oddechl šéf lavičky.

Pěnčín válí dál. V bojovném utkání rozhodla zkušenost, shodli se trenéři

Liberecký celek má za sebou náročný vstup do jarní části. Postupně se totiž utkal s druhou Bělou, lídrem z Pěnčína a teď čtvrtým Studencem. „Sešlo se nám to tak, že nás čekal opět soupeř z první čtyřky. Odehráli jsme těžký zápas na menším a užším hřišti, což byla velká výhoda pro domácí. Není se co divit, že Studenec doma příliš neprohrává a dává hodně branek,“ zapřemýšlel nahlas Pavel Buša, trenér Ruprechtic.

Ten sportovně přiznal, že jeho celek byl hlavně v první půli horší. „Od začátku se soupeř hnal na naši branku. Létaly dlouhé centry a auty do vápna a už ve třetí minutě jsme neodvrátili balon po rohovém kopu a dali si vlastní gól. Studenec má silné útočníky, kteří dostávají dobré balony od spoluhráčů, byli jsme opravdu dost pod tlakem a příliš se nedostávali k jejich brance. Měli jsme nějaké šance z rohového kopu či autu, ale bohužel žádnou nevyužili,“ pokrčil rameny.

Kania chce jednou do Ligy mistrů. Vždy upřednostním sportovní úspěch před farmou

Po přestávce ale Ruprechtice srovnaly krok. „Do druhého poločasu jsme do toho sáhli a přeskupili řady. Dali jsme dopředu silnější hráče, abychom dokázali podržet balon, což se dařilo. Soupeř byl ale stále více nebezpečný a my neměli moc šancí. Pak přišla kontroverzní situace po faulu na našeho útočníka na hranici velkého vápna. Chtěli jsme buď penaltu nebo červenou kartu, ale rozhodčí udělil pouze žlutou a nařídil přímý kop. Očekávali jsme více a nebyli z tohoto rozhodnutí nadšení,“ procedil Buša mezi zuby s evidentním nesouhlasem.

Nejlepší pasáž hry předvedli hosté v závěru. „Domácí poté zvýšili na 2:0, ale rozhodnuto nebylo. Začali jsme se tlačit dopředu a v závěru dotlačili míč po rohu do sítě. Bojovali jsme až do konce zápasu, měli tlak a v nastavení vyslali do útoku i brankáře na rohový kop. Bohužel první hráč zachytil centr a doběhl až do prázdné brány. Upřímně by byla remíza pro soupeře asi krutá, herně byli lepší a zasloužili si vítězství,“ přiznal kouč.

Slovan oznámil nového sportovního ředitele. Posila také pro marketing

Ze tří těžkých zápasů tak mají jednu výhru a dvě porážky. „Jsme rádi za tři body z Bělé. Ještě bychom samozřejmě nějaký bod rádi brali, ale musíme to přijmout tak, jak to je a připravit se na další zápasy. Můžeme říct, že jsme v těchto těžkých zápasech nepropadli a ceníme si výkonů. Teď to jen přenést do dalších soubojů,“ přeje si Buša.