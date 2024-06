„Mistři! Od prvního kola až do posledního jsme byli na prvním místě. Se sezonou panuje velká spokojenost. V létě přišli tři kluci, kteří nám chyběli k boji o první místo. Jedná se o Vojtu Hurta a Jana Řeháčka (33 gólů, nejlepší střelec soutěže). Po ročním zranění se vrátil také Daniel Hurt. Všechno si sedlo a ročník jsme projeli tak, jak jsme ho projeli,“ pochvaloval si kouč.

Střelci ale vždy potřebují také dobrý servis. „Důležitý byl také Tomáš Bárta, který měl 19 gólů, ale k tomu nespočet asistencí, kdy připravoval góly spoluhráčům. Za poslední dva roky změnil svůj styl. Dříve více zakončoval, teď se trochu stáhnul a branky spíše připravuje. Nemáme typického špílmachra. On je ale jedním z těch fotbalistů, který to v hlavě má a může tvořit hru,“ řekl na adresu třiatřicetiletého borce.

Pěnčín zapsal během sezony pouze jednu remízu a dvě porážky. Obě s celkově druhým týmem tabulky. „Bál jsem se vždy po prohře s Bělou. Byl to pro nás takový vykřičník. Kluci to ale vždy hned po zápase hodili za hlavu a řekli, že další utkání nastartujou další sérii. Já byl spíš takový pos*ánek, který jim občas házel klacky pod nohy, aby to neměli tak jednoduché,“ pousmál se Hodan.

Za úspěchem stojí prý hlavně kolektiv. „Sešla se skvělá parta! Bylo jedno, kdo byl jak mladý nebo starý, ale všichni táhli za jeden provaz. Organizovali si i akce mimo fotbal. Jeli společně na víkend na Moravu, uspořádali pinčesový turnaj, přes zimu hráli hokej. Bylo úžasné sledovat, jak spolu kluci fungují,“ řekl spokojeně.

On sám si velké zásluhy na vítězství v soutěži nepřizná. „Více než trenér jsem byl pouze takový lodivod. Jak už jsem říkal, spíše jsem jim házel klacky pod nohy, protože jsem se bál, že je v tom až moc srandy a zvedal jsem varovný prst. Hráči si ale jeli to svoje a vyhrávali jeden zápas za druhým,“ zasmál se opět v dobré náladě při vzpomínání na úspěšný ročník.

A co dál? Hlavně si pořádně odpočinout. „Přípravu začneme v úterý 23. července, pak nás čekají dva přátelské zápasy. Kluci už jsou staří pardálové. Vědí, jak se sami udržovat a čtyři týdny přípravy bohatě stačí. Raději prodloužíme o týden pauzu, než jim to hned na začátku otrávit,“ uzavřel pěnčínský trenér.