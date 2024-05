Se svými spoluhráči táhne JOKERS za vysněným postupem do krajské B třídy. K momentálně…

„Bylo to bojovné a fyzicky náročné utkání na velkém hřišti. Semily byly dobře připravené. Pokud budou takto hrát i příští rok, můžou hodně zlobit. Díky pohybu a fyzickému fondu jsou opravdu dobré,“ pochválil vesecký předseda soupeřovo mužstvo.

Přiznal, že úvod vzájemného měření sil patřil domácím. „Celkově to byl vyrovnaný zápas. Ze začátku nám dělala problém soupeřova rychlost při přechodu do útoku, ale jejich akce končily vždy před vápnem. První z nich ale Semily dokázaly využít a bylo to završení jejich úvodního tlaku,“ řekl Josef Háza.

Vyrovnání sice přišlo, ale gól neplatil… „Poté jsme se zlepšili, začali více držet balon a dokonce vyrovnali. Gól nám ale rozhodčí neuznal kvůli hraní rukou. Bylo to ale sporné, útočník minul přihrávku, balon se mu od nohy odrazil do ruky a pak skóroval. Ještě mu přitom zezadu skočil na záda obránce. Taková ruka - neruka. Přesně jsme to ale také neviděli,“ přiznal.

Nechci brečet, ale...stěžuje si trenér Studence na výkon rozhodčích v Bělé

Ani druhý přesný zásah neplatil. To už se však vesečtí zlobili daleko více. „Povedlo se nám dát ještě druhý gól, který ovšem také nebyl uznán. To ale byla velká chyba pomezního číslo dvě. Po celý zápas měl velký problém s posuzováním ofsajdů na obě strany. Měli jsme to přímo před lavičkou a i diváci říkali, že to nebyl ofsajd. Rozhodčím ale nic nevyčítám. Byli jsme naštvaní, ale spíše sami na sebe. Asistent byl mladý a učí se to,“ měl Háza pochopení pro mladého Filipa Kotrbance (ročník 2007).

Byl to takový ten zápas, že i kdyby hosté hráli další dva dny, gól by nejspíš nedali. „Druhý poločas probíhal obdobně. Hrálo se rychle a bojovně. Po hodině jsme udělali chybu na polovině, soupeř podnikl rychlý protiútok a šel do dvoubrankového vedení. Ač jsme měli ve druhé půli více ze hry a drželi balon, vyhořeli jsme opět na špatné produktivitě,“ pokrčil Háza rameny.

Z útočníka brankářem? Krize v Bílém Kostele může přinést nečekané řešení

Semily zvítězili potřetí v řadě a rázem jsou od posledního místa vzdáleny na devět bodů. „S Vescem jsme odehráli další dobrý zápas a navázali jsme tak na výkon z minulého týdne. Soupeř předvedl kvalitní výkon, a to jak po fyzické, tak po fotbalové stránce,“ nezůstal pozadu s chválou na soupeře ani domácí trenér.

Regulérní branky však dávalo jen jeho mužstvo. „My jsme ale opět dokázali hrát odpovědně před svojí bránou a když už se Vesec dostal do šance, podržel nás brankář. Na balónu jsme nehráli tolik, jak jsme zvyklí, ale přesto jsme si šance vytvářeli a gólů mohlo padnout i víc. Pro výsledek byl důležitý začátek druhého poločasu, kdy jsme se dostali pod tlak, ale ustáli jsme ho a po chvíli se nám podařilo zápas definitivně zlomit druhou brankou,“ měl jasno o zlomové pasáži Miroslav Hejduk.