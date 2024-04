„Připsali jsme si zasloužené vítězství proti oslabenému soupeři. My se ale nepřinutili k nějakému lepšímu výkonu. Na kluky jsem se dvakrát rozčílil, přestože jsme vyhráli 5:0,“ přiznal Lukáš Hodan výlevy vzteku ve 30. minutě a o poločasové přestávce.

Spokojen nebyl ani se stavem hrací plochy. „Zápas byl posunut už na 13:30. Hřiště bylo neposekané, nepokropené a hrbolaté. Jestli to bylo naschvál, abychom hráli pomaleji…,“ zapřemýšlel kouč nahlas a vzápětí na to navázal. „Hodně mě to překvapilo. Dříve jsem tam hrával třetí ligu a vždy tam byl krásný pažit. Kluci se těšili, že si zahrají a místo toho se jim přihrávka v polovině cesty zastavovala,“ mrzelo Hodana.

Pěnčín potvrdil poměrně pohodlně roli favorita. „Rozhodl první gól z penalty v 16. minutě a vzápětí druhá branka Mikyho Žďárského z nulového úhlu. Poté už to byl zápas o ničem,“ řekl hostující trenér.

Mikuláš Žďárský se stal mužem utkání, protože zaznamenal hattrick. „A to minule proti Rozstání nedal tři samostatné úniky na brankáře a měli jsme kvůli němu nervy až do konce. Dal jsem mu ještě šanci a takhle se mně i klukům odvděčil,“ pochválil kouč svého svéřence.

Domácí lodivod se snažil připravit své svěřence na těžký zápas, ale moc to nevyšlo. „Věděli jsme, jaký soupeř nás čeká. Připravovali jsme se na něj, ale nakonec bylo vše marné. Od začátku jsme se nedrželi plánu a dělali zbytečné chyby. Pěnčín nás sice nemohl přehrát fyzicky, ale podruhé nám ukázal, že díky klidu na balónu především před naší brankou a celkově velmi zkušené hře bez chyb zaslouženě vede celou soutěž,“ uznal kvalitu soupeře domácí trenér Miroslav Hejduk.

Ten byl z výkonu svého mužstva zklamaný. „My jsme jim ale přichystali hodně jednoduché body. Mrzí mě to hlavně kvůli divákům, kteří se i v nezvyklý čas přišli podívat. Bohužel, z naší strany neměli moc na co,“ hlesl kouč Semil.