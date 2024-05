Po přestávce se to naplno projevilo. „Kolem padesáté, pětapadesáté minuty to začalo a fyzicky jsme na tom byli špatně, protože kluci nechodí trénovat. Navíc máme starší tým oproti Studenci, který má mladé a běhavé kluky. Samozřejmě jsme udělali chyby pramenící z toho, že už nemáme kyslík a faulujeme, protože jsme v soubojích pozdě,“ pokračoval trenér.

Nakonec z toho byla porážka 0:4. „Zaslouženě jsme prohráli, možná by to v první půli bylo jinak, kdyby pískli penaltu, ale nezlobím se, protože my prostě netrénujeme. Letos jsem měl schůzku s vedením a říkal jsem, že potřebujeme posílit, změnit a začít trénovat. Ti, kteří nechodí, ať skončí. Asi ale nejsem sám, kdo si stěžuje na trénink. Někteří hráči mají nebo spíš nemají patřičnou zodpovědnost. Já jsem za celou kariéru neodjel na dovolenou v sezoně a oni si odjedou, jak potřebují,“ všiml si Procházka, že doba se prostě změnila.

Hostující kouč mohl být po zápase spokojen, ale první dějství příliš dobré nebylo. „První poločas byl hodně vyrovnaný, nedokázali jsme ale využít velkého hřiště. Nakopávali jsme nesmyslně balony a zbytečně je ztrácely po nepřesnostech v rozehrávce. Zkušený soupeř tyhle věci řešil s přehledem. Ačkoli měli rychnovští problémy se sestavou, tak hráli kompaktně. Do šaten se šlo tedy bez gólů,“ popsal Hrubý.

Pak se ale zadrhnutý gólostroj probudil k životu. „Do druhého poločasu jsme naši hru zlepšili a hráli fotbal, který jsme si v kabině domluvili. Bylo z toho mnoho přímočarých akcí s gólovou odměnou. Hra i docela přitvrdila a viděli jsme také mnoho faulů. Za stavu 0:4 vyrazil náš brankář do souboje na hranici vápna a mohlo se podle mě i trochu červenat…Naštěstí jen žlutá,“ připomněl kouč důležitý okamžik, který pro jeho celek dopadl ale dobře.

Studenecký lodivod si vážil také skvělé podpory. „Především musíme poděkovat našim fanouškům a celé mládeží SK Studenec za vytvořenou atmosféru. Asi 50 kluků a holek nám s podporou Tondova bubnu udělalo prakticky domácí prostředí,“ pochválil Hrubý.