Pojďme ale pěkně od začátku. „Bylo to jako den a noc. První poločas byl z naší strany opravdu velmi dobrý. Ale ve druhé půli jsem říkal, abychom nepodceňovali soupeře, nevystavovali se chybám a hráli dál. Najednou nevím, co se stalo, přišly tři střely na branku, tři góly, při kterých brankář úplně selhal. Rázem to bylo 4:3. To nás vystrašilo, protože se to seběhlo během deseti minut,“ přiznal obavy kouč domácích Miroslav Procházka.

Jenže další gól už nepadl i proto, že hosté dohrávali v oslabení. „Pak tam ale bylo vyloučení a hráli jsme proti deseti, což nám pomohlo, měli jsme znovu obrovské šance, tři či čtyři, ale neproměnili jsme je. Jsme tedy rádi za ty tři body. Ale zase hrajeme ve dvanácti lidech, mám teď šest lidí mimo hru. Tento týden to už rozjíždíme, budeme vyjednávat s nějakými hráči. Příště jedeme do Mšena. Tam se těšíme, mají krásné, velké hřiště. Čekají nás ještě tři zápasy. Může to být zajímavé,“ dodal kouč Rychnova.

To asistent trenéra hostujícího celku litoval příšerné první půle. „Absolutně jsme prospali první poločas. Kluci nedělali to, co jsme si řekli. Navíc jsme hráli v hodně osekané sestavě. Byli jsme pomalí, všude druzí, bez důrazu. Prostě úplně naopak, než jak jsme si před zápasem řekli,“ nechápal Jirák.

Druhé dějství ale jakoby nastoupil úplně jiný tým. „O přestávce jsme si to vyříkali a během deseti minut snížili na 3:4. Rychnov z toho byl evidentně překvapený a znervózněl, jenže pak přišlo naše vyloučení,“ řekl a ihned pokračoval.

„Bylo to zvláštní. Náš stoper Jindřich Novák chtěl rozehrát balon. Dvakrát mu do něho soupeř kopl a když to udělal potřetí, přiběhl rozhodčí, který asi ze třiceti centimetrů pískl našemu hráči do ucha, načež se neudržel, nakopl balon a bohužel trefil rozhodčího. Nemělo by se to samozřejmě stát, ale co tomu předcházelo…,“ nechápal Jirák chování domácích hráčů ani sudího.

Pak už to měla Studánka těžké. „Tím to haslo a už nebyly síly na vyrovnání. Kluci dohrávali na pokraji fyzických možností. Jeden měl takové křeče, že jsme ho museli odnášet ze hřiště,“ přiznal bývalý brankář.

V tu chvíli ještě nikdo nevěděl, co se stane. „Vrchol všeho byl pan Hušek, prý bývalý rozhodčí. Otec Romana Huška, který dostal po utkání červenou kartu. Nadával na naše kluky, tak jsem mu řekl, ať se stará o svoje mužstvo. On si na mě po zápase počkal, když jsem na táce nesl pivo a malinovku. Vykopl mi to z rukou a celého mě polil. Sápal se na mě, jednu jsem mu plácl a byl klid,“ popisoval nepochopitelné chování domácího příznivce.

Nic to ale nezměnilo na tom, že Krásná Studánka je stále poslední a tento víkend ji čeká domácí zápas o přežití, když doma přivítá předposlední Mimoň, na kterou ztrácí tři body.