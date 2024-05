Se svými spoluhráči táhne JOKERS za vysněným postupem do krajské B třídy. K momentálně…

K vvysokému vítězsví dopomohli vracející se hráči i šachy v sestavě. „Doplnili jsme sestavu, trochu přeskupili řady a kluci byli plní elánu. Hrálo se na velkém a pěkném hřišti. Soupeř chtěl hrát fotbal, což našemu kombinačnímu stylu vyhovuje. Měli jsme dobrý pohyb, dobře vstoupili do zápasu a navíc dali gól do šatny a dobře vstoupili i do druhé půle další brankou,“ vyjmenovával Roman Janáček příčiny úspěchu.

Také se prosazují rozdíloví hráči. „David Lochman se trefil v podstatě třikrát, protože brankářův vlastní gól, co je v zápise, vstřelil vlastně také on. Až se střelecky probudí ještě Tomáš Studnička, bude to úplně super,“ pronesl na adresu výborného útočníka.

Klasická jarní Studánka opět ztratila zápas. Tentokrát v Rozstání

Jenže z forvarda se klidně na závěr sezony může stát ochránce tří tyčí. „Brankář Tadeáš Vik teď bude měsíc mimo, protože šel na měsíční cvičení do armády. Budeme muset improvizovat, buďto bude chytat dorostenec nebo se může stát, že se do brány postaví právě Tomáš Studnička,“ prozradil Janáček s poznámkou, že v Rychnově už si pár minut zachytal.

Rychnovští jsou ve velikém útlumu, toto byla jejich pátá porážka v řadě a rázem jsou na sedmém místě. „Po delší době jsme se sešli skoro v plné sestavě a doufali jsme, že prolomíme šňůru proher. Bohužel se tak nestalo, jelikož nás dlouhodobě trápí koncovka a proměněné šance. Kostel nás potrestal vždy z rychlých akcí, na které jsme neuměli zareagovat a zabránit jim. Bohužel, výkon celého týmu nebyl vůbec dostatečný, abychom opět navázali na vítěznou šňůru a vzchopili se k lepším výsledkům,“ zhodnotil duel asistent trenéra Martin Procházka.