„Řekl bych, že jsme zaslouženě vyhráli, ale udělali jsme si to zbytečně těžké. Hosté měli pouze jednoho hráče na střídání. My se snažili držet balon a diktovat hru, což se nám poměrně dařilo. Někdy jsme ale zbytečně ztrácely balony a pouštěli soupeře do protiútoků,“ mrzelo Pavla Bušu, trenéra Ruprechtic.

Na první branku se čekalo až do konce poločasu. „Vytvářeli jsme si poměrně dost šancí, ale nedařilo se nám je dotáhnout do konce. Až ve 42. minutě jsme to prolomili a dali gól. Doufali jsme, že se tím uklidníme, ale soupeř po naší ztrátě utekl a ještě do poločasu srovnal,“ zakroutil kouč hlavou.

Sousedé z jednoho patra proti sobě na lavičce. Úspěšnější byl trenér Vesce

Po přestávce byly k vidění další čtyři branky, z toho hned tři do sítě Žibřidic. „Ve druhé půli jsme pokračovali ve stejném tempu a doufali, že soupeře unavíme. Podařilo se nám dát druhý gól a po prostřídání také třetí. Mysleli jsme, že se to zlomí, ale opět přišla chyba, ztráta míče a rázem to bylo 3:2. Hned o minutu později byl ve vápně faulovaný Hlava. Dostali jsme možnost penalty, kterou jsme proměnili a odskočili opět soupeři. Pak už jsme se soustředili, abychom Žibřidicím nepůjčili balon a zápas v klidu dohráli,“ popsal Buša taktiku do závěru zápasu.