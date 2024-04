„Předvedli jsme velmi dobrý a zodpovědný výkon. Podržel nás také brankář, který je v poslední době výborný. Vyšel nám vstup do utkání a už ve čtvrté minutě šli do vedení. Následně jsme stále drželi balon a byli lepší. Po půl hodině hry jsme přidali druhou branku po rychlé akci na křídle,“ popisoval základy úspěchu předseda Vesce Josef Háza.

Pak ale přišla komplikace. „Škoda jen, že jsme do poločasu ještě inkasovali. Vyústilo to ale ze zlepšené hry Ruprechtic, které se snažily převzít otěže zápasu a my naopak polevili,“ přiznal.

Jenže po přestávce skórovalo už pouze jeho mužstvo. „Druhý poločas jsme byli ale opět o něco lepší. Hráči byli obezřetní a měli v hlavě, že nechtějí o vedení přijít. Bojovali a příkladně se vraceli do obrany. Ke konci se nám podařilo zakončit další dvě rychlé průnikové akce, na které už domácí nestačili reagovat,“ pochvaloval si Háza.

Vesec se tímto vítězstvím vyhoupl již na deváté místo tabulky a na poslední celky má komfortní jedenáctibodový náskok, přesto nikdo neusíná na vavřínech. „Čekají nás ještě venkovní zápasy v Semilech a v Mimoni, to jsou celky pod námi. Pokud ani v jednom z nich neprohrajeme, věřím, že se zachráníme,“ dodal.

Ruprechtice si připsaly již čtvrtou jarní porážku. „Se zápasem jsme si vůbec neporadili. Bylo to hodně soubojové a pracovité. Nedokázali jsme zachytávat rychlé protiútoky soupeře. Potrestali nás už ve čtvrté minuté, kdy nám soupeř utekl po křídle. Nehráli jsme špatně s balonem, ale bohužel si nedokázali vypracovat nějakou velkou šanci,“ kroutil hlavou domácí kouč Pavel Buša.

Další zásah hostů přišel z podobné akce. „Druhý gól jsme dostali opět z protiútoku, tentokrát po našem rohovém kopu a ztraceném míči. Ještě v první půli se nám podařilo snížit a do druhého poločasu jsme šli s tím, že můžeme zápas otočit,“ věřili o přestávce.

Jenže domácí decimuje rozsáhlá marodka. „Nehrálo nám ale do karet, že jsme museli opět střídat kvůli zranění, měli jsme omezené možnosti a museli přizpůsobit taktiku. Ke konci zápasu jsme změnili rozestavení, trochu více to otevřeli a dostali třetí a čtvrtý gól. Vítězství soupeře je zasloužené. Nedokázali jsme se vypořádat s rychlými protiútoky,“ přiznal Buša.