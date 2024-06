„Po postupu to pro nás byla první sezona v A třídě, která byla hodně poznávací. Určitě byla znát větší kvalita soupeřů. Během sezony se nám povedly některé zápasy s těžkými soupeři. Například jarní utkání v Bělé, kde jsme zvítězili. Odehráli jsme také dobré zápasy s Pěnčínem, i když jsme je nakonec prohráli. Podobné souboje nám vždy nalili optimismus do žil,“ začal s hodnocením ruprechtický trenér Pavel Buša.

Start soutěže byl však kostrbatý. „Nepovedl se nám začátek sezony. Hlavně pak domácí zápasy. Připsal bych to tomu, že jsme stále hlavně poznávali kvalitu soupeřů a nevěděli úplně, co očekávat,“ myslí si kouč.

V závěru první poloviny to byla úplně jiná pohádka. „Naopak konec podzimu byl dobrý. Paradoxně nám pomohl přesun na umělý povrch do Doubí. Měli jsme sérii tří zápasů, které jsme vyhráli a posunuli se v tabulce výše. Také herně jsme se chytli, šlo nám to a dařilo se i zimní přípravě. Potvrdil to také start jarní části a zmiňovaná výhra v Bělé. I když jsme následně prohráli s Pěnčínem a Studencem, v utkáních jsme herně obstáli,“ vzpomíná Buša zpětně.

Pak přišel největší problém v ročníku. „Bohužel následovala fáze sezony, kdy se nám tým rozpadl z pracovních či zdravotních důvodů. V průběhu jara jsme skládali sestavu jak jen to šlo a projevilo se to jak na výkonech, tak výsledcích. Samozřejmě jsme chtěli uhrát více bodů, ale opravdu jsme hodně bojovali s četnou absencí. Po závěru podzimu jsme pokoukávali po vyšších příčkách, ale tohle nám zhatilo plány,“ popsal hlavní problém.

Desáté místo tedy není úplně to, co v Ruprechticích chtěli. „Úplně spokojení nakonec nejsme. Na druhou stranu musíme hledět na to, že jsme byli nováček a jaké jsme měli na jaře problémy. V zimě by bylo hodnocení určitě pozitivnější. Samozřejmě jsme ale rádi, že se nesestoupilo. To by bylo velké zklamání,“ dodal Buša.

Celkově ale jeho tým nasbíral mnoho cenných zkušeností. „Když to shrnu, jsme určitě rádi, že jsme odehráli vyrovnané zápasy i s těžkými soupeři. Naopak bychom chtěli zapracovat na větší vyrovnanosti výkonů a výsledků. Kvalita I.A třídy je logicky vyšší než I.B třídy. Týmy jsou více vyrovnané a dá se říct, že když se sejde sestava, může každý porazit každého,“ řekl zamyšleně.

Teď už se pomalu se svými kolegy bude chystat na následující sezonu. „Před novým ročníkem k nám přechází hodně dorostenců. Chceme s nimi pracovat a stavět na tom. Důležitá je také parta, kterou máme. Stejně tak chceme udržet tréninkovou morálku, která byla výborná. Budeme doufat, že se nám vyhnou nemoci a zranění a naše výkony budou vyrovnanější,“ přál by si trenér.