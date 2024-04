Domácím vůbec nevyšel vstup do utkání a už po dvaceti minutách prohrávali o tři branky. Nakonec z toho byl výsledek 2:5. „V dalším utkání jsme hostili mladý tým ze Studence. Nenazval bych to jako ostudný, ale spíše nezodpovědný výkon. Soupeř čekal na naše chyby a z brejků nás tvrdě trestal. To, vo jsme jim nabídli, bylo šílené. Neskutečné chyby, které se nevidí ani u žáčků. Čtyři góly do prázdné brány a chyby ve hře nás stály další domácí utkání,“ láteřil kouč Rozstání.

Jediné, s čím mohl být spokojen, byla vysoká návštěva výkon sudích. „Na každý zápas přijde 150 diváků a my předvedeme takový výkon. Vůbec se nedivím, že odcházejí nespokojení. Soupeři gratulujeme a doufám, že jim to příště takto nezjednodušíme. Za zmínku stojí i velmi dobrý výkon rozhodčích,“ pochválil Passian trojici řídící zápas a sportovně pogratuloval Studenci.

Všiml si také, co stojí za další porážkou. „Nedaří se oporám a je to znát. Musíme se dát do pořádku a začít opět zodpovědně od nejobyčejnějších věcí. Klukům věřím. Víme, jakou sílu máme, ale zatím to moc nejde,“ zakroutil hlavou.

Hostující trenér si pochvaloval vstup do utkání. „Věděli jsme, že nastupujeme proti houževnatému a zkušenému týmu. Chtěli jsme ho od začátku zaskočit naší důraznou hrou, napadat rozehrávku již na jejich polovině a dát rychlý gól. To se nám povedlo díky gólům bratří Jandurů a ve 21. minutě jsme vedli neskutečných 3:0. Soupeř ale ještě stihl po našem nedůrazu ve vápně snížit,“ popisoval Martin Hrubý děj prvního poločasu.

Studenci vyšel také začátek druhého dějství. „Vedli jsme 3:1. Jenže ve vzduchu bylo cítit odhodlání soupeře udělat něco s výsledkem a rozhodně se nevzdával. Vždyť na podzim u nás vedl také 3:1 a my tehdy zápas vyrovnali v samém závěru na 4:4. Určitě to bylo v hlavách všech dvaadvaceti hráčů na place. Dobrým vstupem do poločasu jsme zvýšili ve 49. minutě na 4:1, kdy Tomáš Jandura dovršil hattrick. Ovšem hned za dvě minuty mladík Ježek nešťastným skluzem vyrobil obhajitelnou penaltu a Rozstání ji nekompromisně proměnilo. Po sérii střídání nás tak definitivně uklidnil gólem Zdenda Nosek a o vítězi bylo rozhodnuto,“ pravil kouč spokojeně.

Ten si všímá, jak mladíci pod jeho taktovkou každým zápasem rostou. „Líbí se mi náš týmový výkon. Mladí kluci začínají hrát dospělý fotbal. Nebojí se soubojů, jsou odvážnější a dobře plní úkoly do defenzivy, i když z toho bolí nohy. Soupeř si sérií špatných rozehrávek dal v podstatě tři góly sám, ale neudělal by je, kdyby nebyl pod tlakem našich presujících hráčů. My měli i trochu toho štěstíčka, brankář tečoval střelu ven palcem, zazvonila tyč i břevno,“ unal Hrubý, že se vítězství nerodilo úplně lehce.