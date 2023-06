Byla to one man show. Utkání celků z horní poloviny tabulky liberecké I.B třídy západ…

,,Byl to takový zápas…(odmlčí se). Nechci říct, že nešlo o nic, ale na hřišti bylo znát, že se hrálo uvolněně. Škoda, že jsme byli v závěru potrestáni ze standardní situace, mohli jsme tam vyhrát. Měli jsme lehkou převahu a bylo vidět, že domácí do toho už nedávali vše," všiml si kapitán hostujícího celku.

Doubí se touto remízou definitivně zachránilo v soutěži. ,,Už před zápasem jsme byli v podstatě zachránění, tento bod nám dal úplnou jistotu. Jsme spokojení, že se nám povedlo uhájit B třídu také do dalšího ročníku," pravil spokojeně Tomáš Brezinský.

Semily - Rozstání 4:1 (2:0)

,,Byl to náš nejhorší výkon. Nikdo nevyčníval, všichni hráli špatně. Jediné dvě šance jsme měli za stavu 0:0, ale neproměnili jsme je. Následně jsme dostali dva hloupé góly a neskutečně hloupě se nechali vyloučit. Šedesát minut jsme hráli v oslabení. Soupeř předvedl průměrný výkon. Kdybychom odehráli náš standardní výkon, měli bychom je porazit. Bohužel nikdo z našich hráčů nepodal ani průměrný výkon," byl evidentně rozladěný po překvapivé prohře Roman Passian.

Trenér neměl v případě tohoto střídání šťastnou ruku. ,,K vyloučení mohu říct jen to, že to byla neskutečná hloupost Petara Grujoskiho. Nevím, jestli to má souvislost s jeho odchodem do Ruprechtic po sezoně. Měl to být jeho předposlední zápas. Do utkání naskočil za zraněného spoluhráče ve 30. minutě a už v 41. minutě byl oprávněně vyloučen za dva žluté fauly. Navíc oba byly hloupé na polovině hřiště," nechápavě kroutil hlavou trenér Rozstání.

Chrastava - Pěnčín (LI) 1:1 (1:0)

,,Jeli jsme tam totálně oslabení a Chrastava také nebyla v plné sestavě. Měli náročný týden, kdy si zajistili domácí výhrou 6:0 nad Žibřidicemi postup do Krajského přeboru a v týdnu vyhráli pohár ve Skalici u České Lípy. Zkušenější hráči tedy dostali zasloužené volno, co mi říkal trenér Kolčava," objasnil po zápase hostující trenér.

Utkání nemělo takový náboj, na který je zvyklý. ,,Oslavy se na nich asi trochu projevily, i přesto měli větší držení balonu. My zase měli gólovky, které jsme bohužel neproměnili. Byla to zasloužená remíza v poklidném utkání," hodnotil Lukáš Hodan.

V posledním kole chce ale od svých svěřenců stoprocentní výkon. ,,My máme stále za cíl skončit třetí. Žibřidice budou hrát v Bílém Kostele, kterému jde o všechno a naše mužstvo čeká zápas s Košťálovem, který je na tom velmi dobře a na jaře ještě neprohrál," ví, že jeho mužstvo nečeká lehký zápas v posledním kole.