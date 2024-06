„Nenazval bych to úplně zklamáním, ale s konečným umístěním nepanuje spokojenost. Cílili jsme na třetí místo, jenže kvůli špatnému závěru podzimu a začátku jara se nám to nepovedlo. Měli jsme sérii sedmi zápasů, kdy jsme porazili pouze Mimoň a hned šestkrát prohráli,“ zakroutil hlavou nechápavě.

Do této chvíle není jasné, co se s týmem stalo. „Vlastně ani nevím, proč se nepovedl start jarní části, protože zimní přípravu jsme měli dobrou. Na trénincích bylo vždy přes 20 lidí, hrozně moc toho odběhali a byli dobře připraveni. Jestli přišlo uspokojení po posledním přípravném utkání s Rapidem, které jsme vyhráli…nevím. Možná zkrátíme zimu, aby to nebylo pro hráče tak dlouhé,“ zapřemýšlel trenér nahlas.

Konec soutěže byl ale úspěšný. „Naopak se závěrem sezony můžeme být spokojení a musím kluky pochválit. Z posledních šesti zápasů jsme čtyři vyhráli a dvakrát remizovali. Hráči se uzdravili, stabilizovala se nám sestava a mohli jsme měnit rozestavení nebo tempo hry,“ pochvaloval si Passian.

A našel i další pozitiva. „Také účast na trénincích je výborná. Chodí 20-25 hráčů, což je skvělé. Kluci se staví čelem k přípravám před sezonou a snaží se mít co nejvíce účastí. Jako další bych vyzdvihl, že se nám povedlo porazit silná mužstva,“ uvedl k cenným skalpům.

Jenže výkonnost nebyla úplně stálá. „Na druhou stranu se slabšími týmy jsme občas prohráli nebo nějaké zápasy nedotáhli do vítězného konce. Trápila nás koncovka, ta byla na jaře občas hrozná, protože kolik vyložených šancí jsme spálili, bylo neskutečné. Herně to ale mělo tvář, kterou bychom chtěli a doufám, že to bude pokračovat dále,“ přeje si kouč.

Rozstání odstartuje přípravu ze všech týmů nejdříve. „Začínáme 11. července. Hned o dva dny později odehrajeme přátelské utkání s Višňovou. Trénovat se bude dvakrát týdně. Máme v tom zahrnutou jógu nebo tréninky v písku na kondici. Od 1. do 4. srpna jedeme na soustředění do Rokytnice nad Jizerou, kde nás čekají Plavy. Potom odehrajeme ještě dvě přípravná utkání proti Lučanům a v Kosořicích, což je B třída Středočeského kraje,“ prozradil Passian.