„Věděli jsme, že nás nečeká jednoduchý soupeř. Krásná Studánka sice hraje o záchranu, ale takové zápasy jsou těžké. Čekali jsme hru spíše ze zabezpečené obrany a na brejky, což se také potvrdilo. Již ve 4. minutě jsme opět inkasovali a kdyby to bylo ve 20. minutě 0:3, nikdo by se nemohl divit. Naštěstí jsme se z úvodu oklepali a začali si před koncem poločasu vytvářet gólové šance a většinu času měli míč na kopačkách. Do poločasu se však skóre nezměnilo,“ popisoval první dějství kapitán domácích Michal Novák.

Po pauze už se však Rozstání prosadilo. „Do druhého poločasu jsme nastoupili s vědomím, že zápas můžeme otočit. Krásná Studánka se více zatáhla, a tak nastalo dobývání dobře organizované obrany. Bohužel kombinace se nám tolik nedařila, a tak jsme si pomohli standardní situací, kdy po skrumáži hráčů vyrovnal nekompromisní střelou pod břevno Petr Kysela,“ pochválil kapitán svého spoluhráče.

Slovan nestačil na Teplice ani ve druhém utkání a sezona pro něj končí

Další branka na sebe nenechala dlouho čekat. „S jedním bodem jsme se spokojit nechtěli a po vyvinutém tlaku přišla i vysněná branka na 2:1. V posledních minutách utkání přišel brejk soupeře, kdy nás gólman Pánek skvěle podržel a zajistil tak vítězství. Byl to bojovný a z naší strany ne moc pohledný fotbal, ale vítězství se počítá. Soupeři přejeme hodně štěstí do zbytku sezóny,“ popřál Novák sporotvně záchranu poslední Studánce.

Úvod zápasu viděly obě strany stejně. „Kdybychom po prvních dvaceti minutách vedli 4:1, nikdo by se nemohl divit. Věděli jsme, že Rozstání je pomalejší, ale fotbalovější. Hlavně v zadní řadě má soupeř problémy s rychlostí, takže jsme se to snažili hrát na rychlé brejky,“ prozradil Jan Jirák taktiku.

Taktika je jedna věc, ale provedení druhá. „Do 20. minuty jsme v podstatě čtyřikrát uháněli v přečíslení na bránu, z toho jednou tři proti jednomu. Opět jsme to ale špatně řešili. Nevíme, jak se v tu chvíli zachovat. Máme mladé kluky, kteří musí ty zkušenosti získat v zápasech, jinde se to nenaučí. Je to daň za mladý kádr,“ pokrčil rameny asistent trenéra.

Souboj o první místo vyhrála Višňová. JOKERS i Rynoltice padli a ztrácejí

Zkušnosti chybí, ale na ztrácení zápasů není v pozici Krásné Studánky čas. „Škoda jen, že nemáme třeba dvacetibodový polštář z podzimu, abychom mohli v klidu získávat zkušenosti v zápasech. Byla to klasická jarní Krásná Studánka. Strašně se nadřeme na gól a lacino inkasujeme. Je to jako kolovrátek, to bych mohl říkat po každém utkání,“ zakroutil Jirák hlavou.

Důležitým faktorem pro otočení vývoje bylo domácí střídání a docházející síly na druhé straně. „Ve druhém poločase jsme přestali běhat, a to byla voda na mlýn pro Rozstání. To navíc hrozilo také ze standardních situací, protože jsme tento zápas vůbec neměli výšku. Oživení přinesl domácím také Jakub Žoček, který vidí fotbal úplně jinak a je to extrémně rozdílový hráč. Klasicky jsme dostali obě branky po odraženém míči, kdy soupeř dohrál situaci a propálil vše, co mu stálo v cestě,“ uzavřel kouč hodnocení.