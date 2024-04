„V dalším domácím utkání nás čekal opět těžký soupeř z první trojky soutěže. Bílý Kostel letos hraje nadstandardně vysoko a do utkání jsme tak vstupovali s respektem,“ prozradil domácí kouč Roman Passian nastavení hráčů před zápasem.

Všechen respekt byl však zahozen z úvodním hvizdem. „Už ve čtvrté minutě udělal hostující brankář chybu. Nutno říct, že za celé utkání jedinou. Jinak chytal opravdu dobře. Tu ale potrestal Kuba Žoček. Dále jsme měli mírnou převahu až do vyloučení hostujícího hráče. To nám ale paradoxně ublížilo a ze zbytku zápasu se stala 'holomajzna',“ pravil nechápavě trenér.

Další branka už totiž ani přes dlouhou přesilovku nepadla. „Sice jsme si vytvořili tři nebo čtyři gólovky, ty jsme ale neproměnili a strachovali se o výsledek až do konce. Zápas moc krásy nepobral, ale body se počítají. Jsme na dostřel první pětky, budeme bojovat a uvidíme, na co to bude stačit,“ prohlásil Passian.

Rozstání se paradoxně před vlastními fanoušky příliš nedaří. „Domácí zápasy nám zatím moc nejdou, snad se to zlepší, protože už za 14 dní začínáme sérii pěti domácích utkání za sebou a diváci si už nějakou podívanou zaslouží, a to nejen z důvodu, v jakém počtu na utkání chodí. Naposledy to bylo 160 lidí,“ pochválil skvělou podporu, díky které se jeho celek vyhoupl na šestou pozici.

Naopak hosté po prohře o jednu příčku klesli. „Poprvé v sezoně to byla z naší strany improvizace. Měli jsme dva nemocné a jeden odjel na dovolenou. Konkrétně nám vypadli oba stopeři a chyběl také Tomáš Janáček. Ostatní hráči se toho ale zhostili dobře,“ pochvaloval si předseda Bílého Kostela.

Jak se později ukázalo, rozhodla hned první nedůslednost. „Bohužel jsme udělali chybu hned ve čtvrté minutě. Dávali jsme malou domů, brankáři nevyšla stahovačka, domácí hráč mu vypíchl míč a jednoduše skóroval,“ pokrčil Roman Janáček rameny.

Po půlhodině hry to s hosty vypadalo ještě hůře. „Ve 30. minutě nám vyloučili hráče a pak už to bylo fyzicky náročné. Stoper nezachytil přihrávku, balon šel za něho a jak se otáčel, srazil se ramenem s domácím útočníkem a zastavil ho. Červená byla jasná, protože jinak by šel sám na bránu,“ přiznal sportovně správnost verdiktu sudího.

I v oslabení si ale Bílý Kostel vytvářel šance. „Měli jsme více ze hry a snažili se vyrovnat. Museli jsme otevřít hru a jak jsme byli v oslabení, Rozstání se dostávalo do naší obrany. Tam se nám to ale dařilo hasit a zachytal brankář. Po chybě už byl stoprocentní. Další šance už nevyužil ani jeden tým a o gól jsme prohráli. Osobně jsem ale spokojený, kluci zamakali, jen se nám nepodařilo skórovat,“ dodal předseda.