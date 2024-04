„Očekávali jsme těžké utkání, a to se potvrdilo. Bohužel fotbal se nehraje na krásu či držení míče, ale na góly. Soupeř nás potrestal za každou chybu a my jsme naopak nebyli schopni dát branku ani z těch nejvyloženějších šancí,“ nechápal Roman Passian, kouč domácího Rozstání.

Následně soupeři sportovně pogratuloval. „Bělá zaslouženě vyhrála a nám nezbývá nic jiného, než bojovat dále a zapracovat hlavně na koncovce. Soupeři blahopřejeme, díky produktivitě zaslouženě zvítězil,“ pronesl stručně.

Také hostující trenér uznal, že výsledek neodpovídá realitě. „Nebylo to vůbec snadné. První poločas byl hodně vyrovnaný, šance byly na obou stranách. My jsme jednu naštěstí využili, takže jsme vyhráli první dějství 1:0. Udělali jsme ale v první půli nějaké chyby, kdy nás podržel brankář, který chytil dva nebo tři tutové góly,“ pochválil David Grebeníček muže v bráně.

S výkonem po přestávce byl daleko spokojenější. „Do druhé půle jsme trochu pozměnili rozestavení, pobavili se v šatně o taktice a už to bylo podle mých představ. Domácí jsme do ničeho nepustili. Dostali jsme nešťastný gól za stavu 2:0, ale to jsme na hřišti už dominovali. Jsem spokojený, byl to těžký soupeř, ale máme tři body a dobrý výsledek,“ pravil kouč spokojeně.

Následující zápas odehraje Bělá před vlastními fanoušky. „Teď nás čeká doma derby proti Semilům. Musíme se na ně připravit, protože doma vyhrály dokonce 6:0. Půjdeme za tím svým, za svou hrou a budeme chtít samozřejmě udělat tři body,“ slíbil Grebeníček.

Nařízenou penaltu proměnil s přehledem Lukáš Beran, který zvýšil v závěru na 4:1 pro Bělou: