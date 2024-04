„Byl to spíše remízový zápas. Rozstání mělo dva samostatné úniky, my tři. Rozhodl ten jeden nájezd navíc, který zkušeně proměnil Hurt. Jinak to byla 'holomajzna' způsobená vyhecováním a hřištěm. To bylo dost bahnité. Nebylo to skoro vůbec fotbalové,“ mrzelo domácího trenéra Lukáše Hodana.

Ten přiznal, že se na to nedalo příliš dívat. „My jsme spíše nakopávali dlouhé balony dopředu na Řeháčka a tam sváděli souboje. Byla to agresivní bitva, ale v dobrém. Rozhodčí to trochu pustil a potom nevěděl, jak zpátky. Týmy se však znají, párkrát se sice postrkali, ale vzápětí si podali ruku a večer se šlo společně na pivo. Byly to sice tvrdé zákroky, avšak ne žádné zákeřné,“ chválil kouč oba mančafty za férovou hru.

Také hostujícího lodivoda štval stav hrací plochy. „Sehráli jsme vyrovnané utkání na nerovném a těžkém terénu. Absolutně se na tom nedal hrát fotbal a byl to spíše boj. Jsem ale rád, že jsme se soupeři silově a v bojovnosti vyrovnali. Obě mužstva měla tři velké šance. Domácí jednu proměnil hned v 9. minutě, my žádnou. Rozhodla zkušenost Pěnčína,“ pokrčil rameny Roman Passian.

Jeho tým vyhrál na jaře pouze první zápas v Mimoni, následně podlehl druhé Bělé a naposledy také lídrovi tabulky. „Počítali jsme, že zápas s Pěnčínem bude hodně těžký. Nejvíce nás mrzí domácí zápas s Bělou, kde jsme prohráli hlavně z důvodu velkého neproměňování našich šancí. Přáli jsme si také, ať nás neprovází zranění, což nevyšlo. Krasnický je po operaci kotníku, nepodařilo se nám doléčit útočníka Jarého a svalové zranění má Pavel Bína. Pořád nás to provází a doufám, že už se to zlepší,“ přál by si kouč.

Těžký los však nekončí. „Teď nás doma čeká Studenec a následně jedeme na derby do Žibřidic. Začátek jara máme těžší, ale my se s tím popereme,“ zavelel před následujícími bitvami Passian.