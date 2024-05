Ten byl s kvalitou zápasu spokojen. „Hrál se výborný fotbal pro oko diváka, kterých přišlo 370. Řežba na úrovni. Klukům jsem vytkl pouze zbytečný gól na 1:1. Aut propadl mezi třemi našimi hráči, soupeř do toho strčil nohu a z nulového úhlu skončil míč v bráně. Další dvě branky padly ze standardních situací na jedné i druhé straně,“ popisoval kouč gólové momenty.

Rozhodčí udělil v zápase prvního s druhým hned dvanáct žlutých karet. Sedm z nich na domácí stranu, zbylých pět pro Bělou. „Bylo to ostré, ale férové. Hrálo se tělo na tělo, hráči se strkali, ale nebyl tam záludný faul. Bělá má pět frajerů s rukami jak Arnold, takže to bylo opravdu tvrdé,“ pousmál se Hodan.

Toho druhá porážka v sezoně, a opět od Bělé, samozřejmě mrzí. „Remízu bychom brali, protože vyhrát jsme si nezasloužili. Jedna série skončila, musí začít nová. Soupeř nám dal po utkání sežrat, že vyhrál oba vzájemné zápasy. Na druhou stranu jsme po konci všichni poseděli u piva, popovídali si a byla sranda,“ dodal s dovětkem, že fotbal na této úrovni se hraje hlavně pro zábavu.

Hostující kouč David Grebeníček souhlasil, že se nehrálo v rukavičkách. „Bylo to těžké, vyhrocené a docela tvrdé utkání, to je jasné. Co se ale týče fotbalu, všechno bylo v pořádku. My jsme vlastně jediní, kdo je v sezoně porazil,“ rýpl si do soupeře s úsměvem.

Pro své mužstvo měl slova chvály. „Fotbalově to z naší strany bylo výborné. Zase jsme museli udělat nějaké změny, protože máme nějaké hráče v práci nebo zraněné, takže jsme hráli trochu v jiné sestavě. Kluky ale musím pochválit, výkon byl dobrý,“ pravil trenér.

Také atmosféra se mu líbila. „Byly tam asi tři stovky fanoušků. Přijelo hodně lidí z Turnova, takže atmosféra byla dobrá. Naši fanoušci tam byli zase i s trumpetami a podporovali nás,“ poděkoval na závěr nejvěrnějším příznivcům.