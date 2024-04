Pak už přešel k samotnému hodnocení zápasu. „Do zápasu jsme vstoupili s novou posilou v brance Štěpánem Pírem, který k nám přišel z nedalekého Košťálova. Štěpán tak rozšířil kolonii hráčů narozených v roce 2003. V prvním poločase jsme si vytvořili spoustu brankových příležitostí, jenže naše neschopnost rozvlnit síť chytrou nebo prudkou střelou byla do očí bijící. Trápilo nás finální zakončení a odvaha. Místo toho jsme neustále vyhledávali výhodnější pozice, než abychom nekompromisně zakončili. Stále jsme věřili, že pokud budeme trpěliví, gól určitě dáme. Soupeř totiž neměl v podstatě nic,“ řekl k prvnímu dějství.

Slovan Liberec má nového majitele. Šéfem bude klubová legenda

Po přestávce ale nastal zvrat. „Na začátku druhého poločasu, ačkoli jsme se na něj připravovali s jasným cílem, jsme totálně zaspali. Prvních 10 minut do nás soupeř bušil, byli jsme všude pozdě a naivní představa, že to nějak půjde, byla bláhová. Mšenu tedy stačily dvě minuty, aby nás po chybě ve středu pole potrestal gólem. V dalších chvílích nás podržel brankář svými dobrými zákroky. Postupně se hra vyrovnala a zase jsme byli lepším týmem. Bohužel dvě rychlé žluté karty pro Matyáše Hrubého nám zápas zkomplikovaly. Tohle se nesmí stávat!,“ rozčílil se kouč.

Studenci se nakonec ale povedlo vyrovnat. „Nicméně jsme v oslabení dokázali vstřelit gól výborně hrajícím Davidem Rychtrem. Síly se vyrovnaly v 85. minutě za hru rukou domácího hráče. Měli jsme ještě několik šancí, ale získali jsme pouze bod. Vzhledem k průběhu utkání to beru jako ztrátu,“ přiznal Hrubý.

FOTO, VIDEO: Bělá vyhrála v Rozstání. Passian žehral na neproměňování šancí

Domácím se od začátku lepila smůla nejen na paty. „Zatím jsme trochu nešťastní, protože se při rozcvičce zranil Kuba Obršlík. Ťukali si se spoluhráčem a po pořádné ráně se mu udělala boule na lícní kosti. Raději jsem ho poslal do nemocnice na rentgen, to byl takový první nepříjemný moment. Naštěstí je v pořádku, protože pak už za námi přišel,“ oddechl si David Ryšavý, trenér Mšena.

To ale nebylo vše. „Museli jsme tedy trochu přestavět sestavu. Během první čtvrt hodiny se navíc zranili další dva hráči, a to už bylo trochu moc i na mě. Následovala tedy dvě střídání ještě do poločasu. Na to, co kluci odehráli vlastně bez stoperů a celkem bez pěti lidí základní základu, to bylo dobré. I z béčka jsem povolal dva kluky, konrétně Miru Holečka a Sergeje Janíka. Oba dva přišli a odehráli celý zápas. Za to jim samozřejmě děkuji,“ pronesl kouč.

Ruprechtice po čtyřech výhrách padly. Trenér lídra si po vítězství oddychl

Celkově trenéra mrzí, jak se vše seběhlo. „Je to škoda, v prvním poločase jsme určitě měli na lepší hru. Měli jsme šance a dokonce vedli 1:0, už to vypadalo, že to zvládneme, ale bohužel soupeř vyrovnal. Zápas měl náboj. Ve druhém poločase jsme měli šance na dva góly, to nás na konci zápasu mrzelo. Bod ale beru. Na to, v jaké jsme hráli sestavě, to nebylo úplně špatné,“ řekl Ryšavý.