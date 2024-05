„Troufnu si říct, že nevyhrál lepší. Měli jsme sedm vyložených šancí, z toho čtyřikrát jsme šli sami na bránu. Bohužel jsme vyhořeli na neproměňování šancí. Hráči jsou do poslední chvíle nerozhodní a následně řeší situace zbrkle. Je to daň za nezkušenost,“ pokrčil rameny asistent trenéra hostujícího celku.

Za výkon své mužstvo chválil. „Klukům není co vytknout. Nasazení bylo super. Bohužel jsme dvakrát nepřerušili hru a dostali dva góly. Jeden z nich až v samotném závěru, ale to je fotbal. Umí být pěkná svině. Hráčů mi bylo líto. Seděli na trávě a vlastně nevěděli, co se děje. Na 99% udělali vše dobře. Hráli důrazně, běžecky vydrželi, mluví na sebe a už to nějak vypadá,“ vyjmenovával Jirák aspekty, ve kterých se Studánka zlepšuje.

A nebyl jediný, kdo jeho hráče chválil. „I domácí trenéři přiznali, že to bylo možná nezasloužené vítězství, ale na to se nehraje a body vám to nedá,“ zakroutil hlavou.

Díky dobrému počasí z posledních dní se mohlo hrát na přírodní trávě. „Byla pěkně připravena. Na to, že před námi hrálo jablonecké béčko, musím smeknout klobouk. Hodně dlouho jsem neviděl takhle dobré hřiště,“ vysekl poklonu místním správcům.

Domácí kouč si cenil last minute výhry. „Bylo to těžké. Krásná Studánka byla tentokrát úplně jiný tým než ten, který hrál na podzim. Mají mladé kluky. Hráli velmi dobře, rychle dopředu a na protiútoky,“ všiml si David Ryšavý.

Zmínil také změnu mezi třemi tyčemi. „Na tento víkend jsem povolal brankáře Míru Braniše, protože naše obrana opravdu potřebovala nějakou změnu. Chytil tři jasné šance, to bylo skvělé,“ pochvaloval si.

Dlouho to vypadalo na dělbu bodů, ale tu odmítl v 87. minutě domácí kanonýr. Vedli jsme 1:0, jenže oni rychle vyrovnali. V závěru zápasu pak Kuba Obršlík znovu ukázal svou kvalitu, probil se vápnem a zakončil tvrdou střelou. Jsme velmi rádi, že jsme vyhráli. Musím ale pochválit soupeře, hrál velmi dobře. Měl rychlé protiútoky a byl důrazný. Byl to dobrý fotbal z obou stran. Naši kluci makali a nevzdali to,“ zakončil kouč hodnocení komplimenty.