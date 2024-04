„Sehráli jsme herně poměrně slušné utkání z obou stran. Hrálo se na velkém hřišti na trávě, z toho jsme měli radost. Soupeř na nás byl připravený a snažil se nás roztáhnout a rozběhat. My byli ale šťastnější a vstřelili jsme góly,“ okomentoval předseda hostujícího celku.

S hrou jeho týmu byl spokojený. „Od nás to byl poctivý výkon. Kluci makali a nikdo se neflákal. Zaslouženě jsme vyhráli 2:0, přestože od 80. minuty jsme byli pod tlakem. Mšeno mělo hodně rohů a asi pět standardních situací. Po jedné takové trefili z malého vápna naštěstí jen našeho brankáře. Nejvíce hrozili právě ze vzduchu,“ řekl, kde je největší síla Mšena.

O vítězství rozhodly góly na konci první půle a začátku druhé. „Určitě nám to pomohlo. Dostávali jsme se v první půli jen k vápnu. Pak Tomáš Janáček prošel na konci poločasu mezi obránci a naservíroval balon Studničkovi, který už jen uklízel do prázdné brány. Druhý gól nás pak uklidnil. Domácí museli hrát a my se soustředili na obranu,“ prozradil Janáček taktiku druhého poločasu.

Domácí kouč přiznal, že úvodní dějství patřilo soupeři. „Hráli jsme první poločas pod tlakem, ale měli jsme nějaké šance. Myslím, že kluci hráli dobře, ale bohužel naše produktivita nebyla úplně ideální. Bílý Kostel byl rychlý, dobře bránil protiútoky. Hrají za něj zkušení hráči, byl to opravdu těžký soupeř. Měli jsme územní převahu, jenže prostě v zakončení nám to nevycházelo,“ pokrčil rameny David Ryšavý.

Po přestávce už hrálo Mšeno daleko lépe. „Byla tam nějaká tyčka, měli jsme dobré rohy a všechno bylo v pořádku. Jen možná trochu toho štěstí chybělo. V dalším zápase už zkusíme urvat nějaké body, abychom si připsali vítězství. Dnes nám scházela produktivita,“ uvedl trenér domácího Mšena.