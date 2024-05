„Mimoň byla slabá jak v obraně, tak v útoku. Bylo to o prvním gólu. Nejprve jsme neproměnili dvě velké šance, ale po jejich chybách následně dali dva góly. Měli starší hráče uprostřed obrany a byli jsme rychlejší. Ještě do poločasu jsme přidali další dvě branky,“ popisoval rozdílnou energii obou týmů hostující trenér.

Úplně bez komplikace to ale být nemuselo. „Možná jsme měli dostat červenou kartu. Vojtěch Holeček předvedl dva nebezpečné skluzy, ale dostal jen jednu žlutou. Musel se hodně modlit, aby neviděl i druhou. Raději jsem ho o poločase stáhl,“ přiznal Hodan obavy.

Po přestávce Pěnčín ještě zvýšil svůj náskok. „Druhý poločas jsme přidali další tři góly a nebylo o čem. Následně jsme prostřídali, hráči polevili a domácí trefili břevno ze standardní situace,“ připomněl kouč největší šanci Mimoně.

V zápase byla k vidění málo vídaná věc, a to hned dva hattricky, o které se postarali zkušení Bárta s Řeháčkem. „Za každý hattrick se platí Plzně. Tomáš Bárta k tomu navíc přidal tři asistence na Řeháčkovi góly, takže hokejovou terminologií měl v zápase 3+3,“ usmíval se Hodan.

Teď teprve přijde ale pořádná prověrka. O víkendu bude v Pěnčíně k vidění souboj prvního s druhým. „V následujícím kole se ukáže. Přivítáme doma Bělou a máme jí co vracet, protože na podzim jsme u nich prohráli 0:4,“ vrátil se trenér v čase s poznámkou, že takto to dopadnout už nesmí.

Týmu z Českolipska se na jaře brutálně nedaří, zatím prohrála všech šest zápasů. Proti Pěnčínu držela čisté konto pouze do 12. minuty, v poločase nabrala čtyřbrankové manko.

„Chtěli jsme samozřejmě překvapit, to se vůbec nepodařilo. Zase jsme měli problémy se sestavou, ale na to prostě nemůžeme vymlouvat. Pěnčín prokázal svou kvalitu, my jsme mu ale svou liknavostí v určitých momentech usnadnili. Po změně stran jsem si myslel, že třeba hosté zvolní. Nestalo se tak, nakonec je z toho další debakl,“ utrousil Marek Steinfest, kouč Mimoně.

Pro celou Mimoň je důležité, aby tým zůstal pohromadě a snažil se udržet pozitivní náladu. I když prochází velmi složitým obdobím. „Musím kluky pochválit, výsledkově se nedaří, ale parta zůstává stejná. S hráči to probírám, ptám se jich, jestli je nenapadne něco, čím to zlomíme. Nikdo neví,“ pokrčil rameny.

Nyní čeká jeho tým další těžký zápas, cestuje na půdu silného Studence. „Dohodli jsme se, že tam přijedeme už v pátek a uděláme si teambuilding. V sobotu se tam projdeme po tamních hřebenech a pak zkusíme konečně vybojovat nějaké body,“ dodal s úsměvem Marek Steinfest.