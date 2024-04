Hosté čekali na vstřelení gólu dlouhé tři zápasy. „Jeden gól byl z dálky, což dříve hráči ani nezkusili. Dnes ano a hned to tam spadlo. I v tom byl rozdíl oproti předchozím zápasům. Bohužel nemáme hrotového útočníka a je to vidět. Na góly se nadřeme. Kluky ale musím pochválit, protože šance, které měli, tentokrát proměnili,“ pravil kouč spokojeně.

V utkání se hrálo tzv. o šest bodů, protože v případě vítězství domácích by se Studánka bodově dotáhla právě na Vesec a ještě více by ho namočila do bojů o záchranu. „Pro nás je to důležité vítězství. Nedotáhli se na nás a naopak jsme jim odskočili. Pro psychiku kluků to je neskutečně důležitá věc, protože už na nich byla vidět taková deka a nebylo to nic příjemného,“ oddechl si trenér.

Zápas měl navíc ještě jeden příběh. „S trenérem Studánky Janem Jirákem bydlíme na jednom patře, takže jsme to měli vyhecované už v týdnu. Během zápasu jsme na sebe pokřikovali, ale spíše z takového popichování. Musím domácím poděkovat, bylo to férové utkání. Hezké liberecké derby,“ uzavřel Linke.

Soused z patra samozřejmě spokojený být nemohl. „Po hodech vždy přichází s*ačka. Tak nějak to asi bylo. V minulém kole jsme předvedli celkem povedený zápas v Bílém Kostele a místo navázání na tento výkon nepředvedeme proti Vesci skoro nic,“ zakroutil hlavou Jan Jirák.

Všiml si, že Vesec chtěl více. „Hosté se sešli, byli nahecovaní a hráli přesně to, co jsme chtěli my. Nehrát zbytečný fotbal a nedělat chyby, což se nám nedařilo, protože jsme nakupili až moc chyb. To asi rozhodlo celý zápas. Je to komplikace, protože tento domácí zápas jsme měli zvládnout a v boji o záchranu mohou tyto body chybět,“ uvědomuje si asistent trenéra.

Flintu do žita ale rozhodně nehází. „Pořád je to fotbal na amatérské úrovni. Chyby udělali všichni ve všech řadách. Možná to ale na druhou stranu není špatné. Třeba už si někdo myslel, že to půjde skoro samo a najednou zjistil, že ne a otevře mu to oči. Není to sranda. Musí se bojovat a hrát bez chyb,“ má jasno Jirák.