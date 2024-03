Přiznal, že to byl hlavní úkol pro zimní přípravu. „Dohnali jsme fyzické manko, které jsme na podzim jednoznačně měli a začíná se to projevovat. Už v posledních třech přípravných utkáních jsme soupeře přeběhali v posledních deseti minutách. Je vidět, že si to kluci vzali k srdci, mákli a není jim to jedno,“ pochválil mužstvo asistent trenéra.

Přiznal také, že kádr ještě nemusí být kompletní. „Vyzkoušeli jsme nějaké nové hráče a zlepšili se směrem do útoku. Mohlo by to být dobré. Chceme určitě více zapojovat dorostence, s čímž jsme postupně začali už na podzim. Pracujeme na hráčích střední generace, kteří nám chybí. Máme rozjednané tři hráče, tak uvidíme, kolik se jich povede přivést,“ nechtěl být ale více konkrétní.

Krásné Studánce se ale nevihly ani odchody. „Bohužel jsme neudrželi Pepu Hypiuse a Zdendu Suchomela, kteří by nám hodně pomohli. Druhý jmenovaný zůstává v Ruprechticích na hostování a Pepa šel hrát středočeskou A třídu do Poděbrad. Snad se ale po sezoně vrátí a pomůžou nám,“ přeje si Jirák.

Do druhé poloviny sezony vstupuje celek z okraje Liberce s jasnými ambicemi. „Cíle pro jaro jsou jasné. Zkusit zachránit, co se dá. Ideálně áčko i béčko. Budeme se snažit do hráčů dostat náš styl hry, ať je jasné, co chceme hrát. Věřím, že se to minimálně z části podaří. Hlavně doma potřebujeme dělat body,“ ví moc dobře, kde se musí jeho tým zlepšit.

Krásná Studánka vstoupí do jarní části A třídy venkovním utkáním na půdě Studence, které je na programu v neděli 24. března.