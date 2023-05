Hosté nevstoupili do utkání vůbec dobře. "Začátek vypadal katastrofálně. V 11. minutě se nám zranil hráč. Později se zjistilo, že má otřes mozku. Po střídání jsme navíc dostali dva rychlé góly. Poté jsme se ale naštěstí probrali a utkání otočili. Dovolím si říct, že zaslouženě," hodnotil zápas Tomáš Brezinský, který se zapojil do zápasu v 11. minutě za zraněného Doropeie.

Právě on byl tím, který nastartoval své mužstvo k obratu. "Prvních 20 minut byli domácí běhavější a celkově lepší. My se poté chytli prvním gólem a od té doby bych řekl, že jsme byli lepším týmem," pravil skromně, přestože v utkání zaznamenal hned dvě branky.

Ta druhá byla navíc vítězná, když v 81. minutě dokonal obrat na 3:2 a zajistil tak svému celku momentálně pětibodový náskok na poslední Českou Lípu. "Věříme, že se udržíme v soutěži. Máme to ve svých rukách. Mohli bychom si to pokazit už pouze sami," uvědomuje si Brezinský, že záchrana v soutěži je jen a pouze na nich samotných.

To na domácích hráčích bylo znát zklamání z porážky. "První půlhodina byla z naší strany dobrá. Postupně však bylo vidět, že nám ubývají síly. Doubí má mladý kádr a postupem času byli živější. Stejně to ale mohlo skončit klidně remízou, protože třetí gól jsme si dali v podstatě sami po hrubé chybě a špatné komunikaci v obraně," pokrčil rameny jeden z hráčů domácích Ondřej Holický.

Příčiny prohry ale neleží pouze na hřišti. "Od začátku sezony, ale hlavně teď na jaře, bojujeme s nedostatkem lidí. Navíc kádr je celkově starší. Do toho jsme ve středu hráli dohrávku, takže toto bylo třetí utkání v sedmi dnech," narážel na málo obvyklý anglický týden v těchto soutěžích.

Bohužel hřiště v Krásné Studánce se po zimě zatím úplně nevzpamatovalo. Je velmi měkké a bahnité, což starším a pomalejším hráčům nemusí být úplně po chuti. "Také to může být jeden z důvodů našich porážek, jelikož mladší hráči se na takovém povrchu dokáží pohybovat rychleji. Když se podíváme na tabulky doma a venku, tak není náhoda, že jsme doma vyhráli pouze dvě utkání a více se nám daří venku," shrnul Holický.

Vratislavice stále na dně. Naděje na záchranu žije, nevzdává se trenér Vlk

Pěnčín (LI) - Rozstání 3:1 (2:0)

Souboj celků z horní poloviny tabulky vyzněl lépe pro domácí. "Rozstání na nás vlétlo a v prvních deseti minutách měli dvě takové pološance. Nám se povedlo z prvních dvou akcí v 10. a 17. minutě dvakrát skórovat, což je srazilo. Soupeř byl o něco fotbalovější, ale my zahráli dobře takticky jak v obraně, tak v útoku," pochvaloval si trenér Pěnčína Lukáš Hodan.

Průběh obou poločasů byl v podstatě totožný. "Po celou dobu do nás bušili a my hrozili z rychlých přechodů do útoku. Ve druhé půli jsme odskočili na 3:0 a bylo v podstatě hotovo. Těsně před koncem akorát hosté snížili krásnou střelou z trestného kopu," uznale pokývl hlavou.

I přes velké absence ale odehrálo Rozstání slušný zápas. "Bavili jsme se s trenérem soupeře, že mají velkou marodku a chyběli jim minimálně tři hráči ze základní sestavy. Přesto mladí hráči, kteří za Rozstání nastoupili, předvedli velmi dobrý výkon. Ostatní týmy mohou jen závidět," pochválil Hodan soupeře.

Jeho protějšek měl pohled na utkání v podstatě totožný. "Nastoupili jsme s hodně mladou sestavou, která nás příjemně překvapila. Herně jsme byli o něco lepší, ale Pěnčín těžil ze zkušeností a byl produktivnější. Hrozil hlavně z protiútoků. Nám se bohužel nepodařilo proměnit tři gólové šance, jinak mohl výsledek vypadat jinak," smutnil po utkání kouč Roman Passian.

Zdá se ale, že budoucnost Rozstání je v dobrých rukou. "Ještě jednou musím zopakovat, že mě mile překvapili mladí hráči a jsem rád, že perspektiva mužstva je velká," pochvaluje si trenér ve své typické kšiltovce à la Trpišovský.