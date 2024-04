„Pro kluky je to psychická vzpruha. Vidí, že dřina v zimní přípravě k něčemu je a nebyla zbytečná. Do závěru to může psychicky hodně pomoct,“ pochvaluje si tréninkovou morálku Jan Jirák, asistent trenéra Krásné Studánky.

Diváci se v sychravém počasí branky nedočkali, za což mohli hlavně gólmani, kteří měli svůj den. „Zápas sice skončil 0:0, ale mohlo to být klidně 4:4 nebo 5:5. Na obou stranách vynikli gólmani, kteří předvedli výborný výkon. Naopak útočníci obou mužstev občas předváděli až komické situace při zakončení. Co se dá nedat, to bylo šílené,“ pousmál se Jirák.

Bojovnost se ale upřít nedala. „Byl to odježděný zápas a co jsem se bavil, lidem se to líbilo. Máme problém se zakončením, kluci jsou mladí a nemají to tak zažité. Každý takový zápas jim ale pomůže, protože do šancí se dostávají,“ má jasno pravá ruka trenéra.

Studánka chtěla vyhrát, ale nakonec jsou spokojeni i s bodem. „Vzhledem k průběhu zápasu ho brát musíme. Remíza je zasloužená. Je důležité, že jsme neprohráli a dotáhli se na Mimoň. Nezbývá nám nic jiného, než doma porazit právě Mimoň a Semily,“ spřádá Jirák plány na klíčové jarní duely.

Také hostující trenér nakonec bod bere. „První půlku jsme na začátku měli dvě tři vyložené šance, které jsme ale neproměnili a zápas se poté vyrovnal. Ve druhé půlce měli příležitosti i domácí, a tak je remíza z mého pohledu celkově asi zasloužená," řekl Peter Sulo, kouč nyní devátého celku tabulky z Doubí.