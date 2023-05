Výhru orámovaly dvě trefy z konce prvního a začátku druhého poločasu. "Gól do šaten, navíc z penalty, nám hodně pomohl. Do druhého poločasu jsme šli s tím, že nechceme hned inkasovat. Namísto toho jsme z přímého kopu odskočili na 2:0 a soupeře zlomili," uvědomoval si momentálně čtvrtý nejlepší střelec soutěže.

Má tedy zálusk na vyšší příčky? "Přiznám se, že individuální statistiky příliš nesleduji. Je pro mě důležité, aby se dařilo mému týmu," přiznává Bárta.

Jak už to u fotbalistů bývá, také v tomto případě to byl táta, který přivedl útočníka ke kolektivnímu sportu. "S fotbalem jsem začínal v Turnově v pěti letech, kde jsem strávil od žáků mnoho let. V dorostenecké kategorii jsem hrál dva roky za Jablonec, poté se vrátil zpět do Turnova. Odtud následně přestoupil do Pěnčína, kde jsem nyní," popisuje svou fotbalovou pouť.

Jak už bylo psáno, osobní ambice upozaďuje před týmovými. "Máme dobrou partu, hrajeme už spíše pro zábavu. Chtěli bychom jednou postoupit do Krajského přeboru, to je náš týmový cíl. Letos určitě ne, ale po doplnění kádru bychom o tom mohli uvažovat. Rádi bychom si zahráli o soutěž výše, ale zatím nemáme dostatečně široký kádr," uvědomuje si hráč momentálně čtvrtého celku I.A třídy.

Brzy dvaatřicetiletý fotbalista přiznává, že je spíše obecně fanouškem fotbalu. "Oblíbené týmy vyloženě nemám. Spíše se rád podívám na dobrý fotbal, to mi stačí. Je mi jedno, kdo hraje. Hlavně, když se na to dá koukat. Ani žádný fotbalový vzor jsem nikdy vyloženě neměl," nechává nahlédnout na svůj pohled nejrozšířenějšího sportu na světě.

A čemu se věnuje ve volném čase? "Na další koníčky nezbývá čas. Věnuji se rodině, chodím do práce a jediným koníčkem, který stíhám, je fotbal," krčí rameny na závěr.