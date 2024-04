Rychlonohý záložník s vytříbenou kopací technikou. Tak by se dal charakterizovat…

„Do 15. minuty jsme byli lepší, ale po vstřeleném gólu jsme začali hrát ustrašeně. Zaplaťpánbůh se nám to nevymstilo, protože do konce poločasu tahal Rychnov za delší konec provazu. Ve druhém poločase jsme si kromě gólů vypracovali ještě minimálně dvě další velké šance, kdy jsme to mohli v klidu rozhodnout. Místo toho jsme se po jejich kontaktní brance do poslední minuty strachovali o výsledek,“ přiznal kouč domácích Peter Sulo.

V našlapaném spodku tabulky se každý bod navíc počítá. „Je to pro nás samozřejmě důležité vítězství. Každý, kdo má rád sport, kouká vždy na výsledky. Bylo by ale špatné spoléhat se na zaváhání týmů kolem nás. Musíme se v první řadě dívat na sebe a pracovat na tom, abychom dělali body, bavilo nás to a mančaft byl stále lepší a silnější,“ pravil trenér, že základem úspěchu je hlavně práce v týdnu.

Slovan Liberec má nového majitele. Šéfem bude klubová legenda

Pro něho samotného to zase tolik překvapivé vítězství nebylo. „Věděli jsme, že je Rychnov silný a na zápas se poctivě připravovali. Na druhou stranu se svým realizačním týmem působíme v A třídě už poměrně dlouho a soupeře jsme měli zmapovaného. Hráli tak, jak jsme očekávali a dopadlo to pro nás naštěstí vítězně,“ řekl Sulo.

Hostující kouč byl z výkonu svých svěřenců zklamaný. „Měli jsme v plánu něco v Doubí dokázat. Bohužel domácí byli velmi dobře připraveni, brali to vážně, protože potřebovali body. My jsme prostě nehráli dobře a hlavně i zkušení hráči udělali chyby, a to se neodpouští. Prohra byla zasloužená,“ přiznal Miroslav Procházka.

Po domácím vítězství tak přišla venkovní porážka. „Už by to chtělo výhru na hřišti soupeře. Teď jedeme ještě jednou ven, jelikož hrajeme v Mimoni,“ díval se trenér na plán o následujícím víkendu.

Hráči domácího celku si mohli užít vítěznou děkovačku se svými fanoušky: