„Bohužel. Chybělo nám toho dost - důraz, bojovnost a žibřidické srdce,“ řekl zklamaně zkušený žibřidický trenér Jan Broschinský, avšak jedním dechem a s vírou v hlase dodal: „Dokud srdce bije, nic vzdávat nebudeme. Já určitě ne. Musíme bojovat!“

Fakt je ale takový, že Žibřidice byly v 21. kole jediným celkem druhé nejvyšší krajské soutěže, který na domácí půdě prohrál. A právě vyhecovanou bitvu se zmiňovaným Rozstáním. S konkurentem, se kterým před časem postupoval z I. B třídy.

Probuzený Vesec slaví druhé vítězství v řadě. Dýchá se nám lépe, přiznal Háza

Nerozhodný stav vydržel do trefy hostujícího Marka Jíry jen čtvrt hodinky, později se hattrickem zaskvěl Dominik Bolina a výsledek 0:5 byl na světě. „Takhle se nehraje o záchranu. Většina kluků si jde jen zahrát fotbal, smutně se mi to říká. Když dostanete za dva zápasy devět gólů, o něčem to svědčí. Není fyzický fond, není z čeho brát. Když se netrénuje, tak můžeme hrát jen na náhodu, brejky a standardky. To soupeř přečetl a pohlídal si nás,“ pravil Broschinský rozladěně.

Naopak Rozstání si mohlo po třech prohrách v řadě opět vítězně zakřičet. „K utkání jsme zajížděli s respektem a vidinou zlepšeného výkonu. Změnili jsme rozestavení, a to se nám vyplatilo. Kluci si vzali předzápasovou poradu k srdci a k utkání přistoupili koncentrovaně, bojovně, zodpovědně a předvedli velice slušný výkon,“ pochválil své mužstvo Roman Passian.

V utkání Krásné Studánky s Doubím gól nepadl. Šance byly, ale gólmani se ukázali

Důležitým aspektem byla zlepšená produktivita. „Konečně jsme proměnili tutovky. K tomu ještě několikrát zazvonila tyč. Vzadu jsme navíc udrželi nulu, takže můžeme být spokojeni,“ pokračoval hostující trenér v pozitvním tónu a vzápětí sportovně dodal: „Žibřidicím přejeme do další části soutěže hodně štěstí.“

Také marodka se vyprazdňuje. „Na příští zápas se nám vrátí další dva marodi, kádr by tak měl být téměř kompletní. Těšíme se na domácí kulisu a pokud odehrajeme podobné utkání, budeme opět spokojeni,“ přeje si Passian před domácím soubojem s Bílým Kostelem.