"Bylo to klasické derby. Do utkání jsme vstoupili dobře a dali brzy gól. Bohužel hned vzápětí jsme inkasovali. Poté to bylo vyrovnané utkání se šancemi na obou stranách. Oni hrozili dlouhými balony, my se snažili hrát spíše technicky a kombinačně. V 90. minutě jsme zahrávali penaltu, ale bohužel ji neproměnili. Remíza je asi spravedlivá," uznal sportovně vedoucí domácího celku.

Jak už to tak bývá v těchto soutěžích, domácí měli před zápasem velký problém s absencí. "Nám z důvodu zranění či práce chybělo pět nebo šest hráčů základní sestavy. Dost těžko jsme to lepili, jelikož 'béčko' hrálo ve stejný čas své utkání," pokrčil rameny Josef Háza starší.

Spokojenější mohl být s diváckou kulisou. "Byla pěkná návštěva s dobrou fotbalovou atmosférou, přišlo přibližně 150 lidí. Oba kotle fandili bez vulgarit. Dorazila se také podívat řada bývalých hráčů ať už z Vesce či z Doubí," pochvaloval si.

Napínavý finiš I.B třídy! Tři celky na chvostu tabulky mají stejný počet bodů

Krásná Studánka - Rozstání 1:3 (1:1)

V tomto utkání potvrdili hosté roli favorita. "Byl to docela jednoznačný zápas. Soupeře jsme fotbalově přehráli. Mohli jsme přidat více gólů, ale to se nám opět nepovedlo. Studánka byla sice oslabená, ale to je v této soutěži každou chvíli někdo. Ve druhém poločase bylo vidět, že odešli fyzicky a měli jsme hru pod kontrolou," hodnotil zápas trenér Rozstání Roman Passian.

Stále ale není úplně spokojen hlavně s útočnou fází svého mužstva. "To, co nepromění naši útočníci, je strašné. Efektivita v útoku je na jaře špatná. Na druhou stranu jsem rád, jak k zápasu kluci přistoupili a nenechali nic náhodě," pochválil své svěřence.

To ve druhém táboře tolik důvodů k radosti nebylo. "V první půlce to bylo vyrovnané utkání se šancemi na obou stranách. Za stavu 0:0 jsme měli kopat penaltu, kterou rozhodčí neviděl. Následně jsme šli do vedení po gólu ze hry. Kdyby to bylo 2:0, dýchalo by se nám lépe a zápas by se mohl vyvíjet jinak," kroutil hlavou Radek Opočenský.

Dlouholetý hráč domácích se ještě vrátil k inkriminovanému momentu. "Penalta měla být stoprocentně. Já jsem si jistý a náš útočník taky. Říkal, že byl zezadu podražený, když vběhl do vápna a mířila na něj přihrávka. Byl to teprve druhý zápas na jaře, kdy proti nám nebyla nařízena penalta. Když občas vidím, co proti nám rozhodčí písknou, jsem nas*aný ve srovnání s tím, co nepísknou pro nás," nechápe.

I přes hořkost ale dokázal uznat sílu soupeře. "Rozstání ukázalo ve druhém poločase kvalitu, přehrálo nás fyzicky i šancemi, byli celkově lepší a za druhou půli si zasloužili vyhrát. Nám odešel střed zálohy a nedokázali jsme držet balon tak, jako v prvním poločase," zmínil, kde jeho celek pálí žáha nejvíce, což je starší kádr, absence a s tím spojená fyzička.

Studenec vysoko padl. Potenciál Hamrů je veliký, uznává kouč Hrubý

Pěnčín (LI) - Loko Česká Lípa 3:0 (2:0)

Také zde zvítězilo mužstvo, od kterého se to čekalo. "I přes výhru ale nejsem s výkonem příliš spokojen. Mám rád fotbal uprostřed zálohy, kombinace, a těch tam bylo jen pár, když vezmu v úvahu, že jsme hráli s tabulkově slabším soupeřem. Dokonce bych řekl, že měli více fotbalových akcí. Se třemi body ale samozřejmě spokojenost panuje," procedil mezi zuby domácí trenér Lukáš Hodan.

V zápase zazářil dvougólový Michal Matějíček. "Pomohl nám rychlý gól hned v první minutě, to dostane mužstvo vždy nahoru. Byli jsme oslabení o dva útočníky. Kluk, který dal v utkání dva góly, hrál nejprve pravého beka, poté záložníka a teď jsme ho dali do útoku. Umí napadat, nabíhat a hrozně dře, měl to tedy za odměnu a pomohlo to jak jemu, tak nám. Byli jsme s ním spokojení," pochválil svého svěřence.