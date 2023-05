V domácím táboře panovalo po zápase mírné rozčarování "Rozstání bylo lepší. Nám se zápas herně nevyvedl. I když jsme chtěli, nešlo to. Byl to náš nejhorší jarní výkon, za který jsme si vyhrát nezasloužili. Remíza je spravedlivá a nakonec za ni můžeme být i rádi, protože ke konci zápasu měl soupeř asi tři šance," uznal sportovně předseda Žibřidic Jiří Mráček.

V krásný sobotní den vytvořili fanoušci dobrou kulisu hodnou takovému utkání. "Bylo to klasické vyhrocené derby, na které se přišlo podívat přibližně 200 diváků," chválil předseda příznivce obou celků. Ten také okomentoval inkriminovaný moment, ze kterého Rozstání srovnalo. "Penalta, kterou proti nám rozhodčí nařídil, byla. Jinak se k rozhodčím vyjadřovat nebudu," dodal stroze.

To trenér Rozstání mohl být po zápase spokojen, protože v něm jeho mužstvo po vysokých porážkách rozhodně nebylo favoritem. "Tentokrát jsme byli po celé utkání lepším týmem. Jsme rádi, že jsme se vyrovnali soupeři v důrazu a podali kolektivní bojovný výkon," chválil Roman Passian své svěřence.

A nebyli to pouze jeho hráči, kteří si vysloužili pochvalu. "Chtěl bych také vyzdvihnout výkon rozhodčího, který zbytečně nevstupoval do zápasu," pronesl na adresu Lukáše Barcucha, který v utkání rozdal 4 žluté karty na každé straně.

Za Ještědem vyhlíží po remíze v derby lepší zítřky. "Doufáme, že jsme se probrali po špatném začátku jarní části soutěže a těšíme se na první domácí utkání na našem hřišti," zmínil Passian středeční dohrávku proti Jívanu Bělá.

Pěnčín (LI) - Krásná Studánka 2:2 (1:1)

Jak se v derby chválil muž s píšťalkou, tak přesně naopak tomu bylo v tomto utkání. "Shodli jsme se s panem Macháčkem, trenérem Krásné Studánky, že rozhodčí svým neuměním úplně rozsekal zápas na jednu i druhou stranu. Byla tam nervozita a mnoho strkanic a úroveň zápasu byla špatná," krčil rameny Lukáš Hodan, trenér domácího celku.

Radek Opočenský z Krásné Studánky také nebyl s arbitrem příliš spokojen. "Mohli jsme vyhrát, kdyby nás rozhodčí klasicky nezařízl a neodpískal penaltu v 93. minutě. Za nás byla hodně přísná. V první půlce za stejný zákrok penaltu totiž nenařídil," kroutil hlavou.

Dále pokračoval klidnějším tónem. "Rozhodčí nějaké chyby udělal, ale stěžovat si na něho nechceme. Bylo to remízové utkání. Soupeř dal gól se štěstím střelou zpoza vápna, nám se podařilo vyrovnat z penalty. Pěnčín byl na balonu, ale vyloženou šanci si nevypracoval. My šli z brejku do vedení 2:1 a oni vyrovnali z již zmiňované penalty," hodnotil zápas střídající hráč.

Hosté tak nakonec odjížděli s lehce svěšenými hlavami. "Před zápasem bychom bod brali, po jeho průběhu jsme ale zklamaní, protože jsme mohli brát všechny tři," řekl Opočenský na závěr.

Domácí šéf lavičky také zhodnotil zápas bez emocí. "Vlétli jsme na ně tak, jak jsme si řekli a dali první gól. Pak jsme přenechali iniciativu soupeři, což jsme nechtěli. Nejprve jsme přežili standardku, ze které měla být jasná penalta, kterou rozhodčí nepískl a za pět minut naopak pískl penaltu po totálně nasimulovaném pádu. Z té vyrovnali na 1:1," pravil nechápavě.

Poté opět přišli na přetřes muži řídící zápas. "Hosté dali v 77. minutě vedoucí gól z půlmetrového ofsajdu. Vím to, protože jsem stál přímo v linii a viděl to. Když jsem se na to asistenta ptal, odvětil mi, že mu je 50, nestíhá a nestačil to doběhnout, tudíž neví, jestli to ofsajd byl nebo ne," pokrčil rameny.

Situaci z nastaveného času ale viděl jinak než hostující celek. "Nám se povedlo alespoň vyrovnat v 93. minutě z penalty, která byla jasná. Náš hráč mohl střílet do prázdné brány a byl podražen," pronesl Hodan.

Bílý Kostel nad Nisou - Vesec 7:1 (4:1)

Hattrick domácího Davida Lochmana a dva góly Tomáše Studničky pomohly Tatranu k nečekaně vysoké výhře. "Tak vysoký výsledek jsme nečekali, byli bychom rádi i za konečné skóre 1:0," přiznal s úsměvem předseda domácího klubu Roman Janáček.

Šéf klubu doufá, že výsledek 7:1 hráčům bojujícím o záchranu pomůže. Zatím je sice poslední, ale pět celků z tabulkového přízemí dělí jen tři body, navíc prvním sestupujícím jsou Hejnice, které už před startem jara ze soutěže odstoupily. „Vysoká výhra by pro nás mohla být taková vzpruha. Snad se vše vrátí do nějakého normálu, počet zápasů se po dohrávkách srovná. My máme v týdnu přeložený zápas s Krásnou Studánkou," připomněl.

Hosté budou chtít na tento zápas co nejdříve zapomenout. "Domácí hráli jednoduše a byli jednoznačně lepší. Nabíhali za obranu, s čímž jsme si nedokázali poradit. Navíc nás sužují absence a přijeli jsme v málo lidech. Někteří dokonce hráli před zápasem dopoledne za B-tým. Aby toho nebylo málo, museli jsme střídat už ve 22. minutě pro zranění a stejně tak o poločase," smutnil předseda klubu Josef Háza starší.

Příčiny vysoké porážky hledal hlavně ve svých řadách. "Hráli jsme zbytečně složitě místo toho, abychom hru zjednodušili. Připravení jsme byli dobře, ale zápas nám vůbec nesedl," pravil smutně. Nejvíce ho ale trápí stav kádru. "V současné době máme pět hráčů ze základní sestavy zraněných, což je na hře hodně znát," dodal předseda Vesce.