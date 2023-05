Zápas, v kterém padlo celkem jedenáct žlutých karet, rozhodl tři minuty před poločasem domácí Ondřej Herkner. „Jsme hodně spokojení, kluci to strašně odbojovali, na hřišti byli ukáznění a splnili všechny taktické úkoly, které jsme si v týdnu v přípravě řekli. Tahle výhra je pro nás při pohledu na tabulku strašně cenná, všechno si tu sedá, parta je skvělá,“ konstatoval trenér desátého celku tabulky Peter Sulo.

Podle jeho slov se podařilo vedoucí celek soutěže zaskočit. „Nedali jsme soupeři moc prostoru. V první půli jsme ještě přitom ještě nevyužili jednu dvě další příležitosti. Chrastava nás sice ve druhém poločase zatlačila, ale jsem rád, že jsme to ustáli,“ uvedl Sulo.

Jeho protějšek na lavičce hostujícího Spartaku logicky spokojen nebyl. „Podali jsme jeden z nejhorších výkonů sezony, bylo tam dost podprůměrných individuálních výkonů, nevystupovali jsme jako tým. Doubí stačila k výhře bojovnost. Měli jsme asi čtyři šance, ale v takovém zápase jich musíme mít víc, v ofenzivě jsme zklamali,“ dodal Kolčava.

Bělá – Košťálov/Libštát 2:4 (1:3)

„Pro nás derby dobře nedopadlo. Přišlo přes dvě stě fanoušků, krásná návštěva. Fotbal byl vyrovnaný, nebyli jsme horší. Košťálov ale hrál výborně, vyhrál lepší, dal krásné góly, patří mu blahopřání. My jsme snížili na 2:4, měli jsme dvě krásné šance, ale ty jsme neproměnili,“ řekl za domácí vedoucí týmu Slavomír Beran.

„Byli jsme mírně lepší, rozhodovaly standardní situace, kluci to trefovali hlavami. Ve druhé půli jsme dali na 4:1 a vypadalo to, že ještě budeme přidávat další branky, ale pak se to vyrovnalo. Bělá, po chybě stopera, snížila, trochu ji to nakoplo, ale my jsme to už taktickou hrou udrželi. Měli jsme při zápase i výbornou kulisu fanoušků, jako ostatně vždycky. Ale tentokrát naše béčko hrálo od 15 hodin v Nové Vsi a pak hned dorazili na toto utkání a bylo je, včetně bubnu za bránou, pořádně slyšet,“ chválil hostující trenér Ivo Jiřiček.

Semily – Pěnčín (LIB) 0:2 (0:1)

„Před zápasem jsme měli problémy se složením sestavy. Přesto jsme ale podali pěkný výkon, který ale, bohužel, nestačil na kvalitního soupeře,“ prohlásil pop střetnutí domácí hrající trenér Tomáš Mazánek.

Jeho protějšek mohl být spokojený. „Od prvního balonu jsme byli lepší a šlo jen o to, kdy dáme gól. Měli jsme tři nebo čtyři tutovky. Jednou nám šanci zhatil ofsajd a další jsme neproměnili. Soupeř nás vysvobodil darovanou penaltou na konci prvního poločasu, kdy náš hráč vybíhal z vápna ven a byl faulován. Když jsme přišli z kabin, povedlo se nám po pár okamžicích skórovat z trestňáku přesně k tyči. Od té chvíle to byl v podstatě pohodový zápas," zhodnotil hostující trenér.

"Do konce zápasu jsme ještě neproměnili další velké šance, soupeř hrál jednoduše na nakopávané balony, které jsme si vzadu pohlídali. Zhodnotil bych to jako klidné vítězství, i já byl v klidu.“ usmál se Lukáš Hodan.

Hodkovice sráží domácí ztráty, teď v poslední minutě. Postup neřešíme, říká kouč

Rozstání – Rychnov 1:0 (0:0)

„Byli jsme fotbalově a herně lepší, na šance to ale bylo vyrovnané utkání. Kdyby to skončilo 4:4, nikdo by se nemohl divit. Nás hodně podržel brankář, který chytil dvě gólovky. Rychnov navíc nastřelil břevno,“ uvedl po utkání Roman Passian, trenér Rozstání.

„Na zápas jsme odjeli jen v jedenácti lidech, jeden hráč musel chytat. Neměli jsme žádného brankáře. Zahodili jsme tři stoprocentní šance, mohli jsme vést 3:0. Ve druhé půli hned zkraje jsme dostali gól. Šance jsme zase měli, ale nedali jsme. Kluci těžký zápas v odehráli dobře, odbojovali. Nemohli jsme střídat. Sužuje nás úzký kádr, budeme si muset v létě sednout a říct si, co s tím dál. Zadarmo nikdo nechce hrát," povzdechl si hostující lodivod.

Příště hrajeme doma proti Semilům, snad to bude lepší. V tabulce se pohybujeme kolem pátého, šestého místa. To je dostačující. Uvidíme, jestli posílíme na příští sezónu,“ uvedl trenér Rychnova Miroslav Procházka.

Loko Česká Lípa – Bílý Kostel nad Nisou 2:2 (1:0)

„Byl to pro nás důležitý zápas. Úroveň odpovídala postavení obou týmů v tabulce. Byl to spíše boj. Dvakrát jsme vedli, bohužel jsme dostali gól v nastavení po naší chybě, ve které byl namočený náš brankář. Je to škoda, mohli jsme si v tabulce polepšit. Bohužel děláme stále chyby, které soupeř trestá. Sami se na góly nadřeme. Rozhodčí? Za mě nepřevedl dobrý výkon,“ řekl Radek Novák, trenér Loko Česká Lípa.

Vesec – Krásná Studánka 4:3 (2:1)

„Byl to spíše remízový zápas. Vesec byl sice na míči častěji a měl možná o malinko více šancí, ale bod bychom si zasloužili. Kluci makali, bojovali, ale když si v podstatě všechny góly dáme sami, je těžké vyhrát.Nastoupili jsme v základní sestavě s pěti hráči z Btýmu, jelikož máme stále problémy s velikou absencí. Hodně hráčů je buďto zraněných nebo nemocných. Táhne se to s námi v podstatě celé jaro. Být v plné síle, Vesec bychom s přehledem porazili, uvedl z hostujícího tábora Radek Opočenský.