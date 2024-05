„Zvlhl nám střelecký prach. Nedáváme góly a naopak je dostáváme. Naštěstí máme nahráno dopředu. Herně to bylo vyrovnané utkání. Semily hrály na rychlé protiútoky. My jsme udělali mnoho hrubých chyb při přihrávkách, ze kterých jsme inkasovali,“ mrzelo předsedu Bílého Kostela po domácí prohře 0:3.

Vzadu to tentokrát nebylo úplně ono. „První gól padl po nedorozumění v obraně, druhý ze standardky po rohovém kopu. Nemění to ale nic na tom, že šance máme, jenže nejsme schopni trefovat zařízení. Kluci se do šancí dostávají, ale řešení je špatné,“ pokrčil Janáček rameny.

Ten si také všiml zlepšeného výkonu Semil. „Soupeř nás ničím nepřekvapil. Jedná se o mladý a běhavý mančaft. Dalo se čekat, že zlepšení na balonu přijde s časem a navíc jsou na tom dobře fyzicky. Věkem se jedná v mnoha případech o dorostence, ale evidentně jim to funguje,“ pronesl na adresu semilského celku.

Jedině Bělá zná recept na Pěnčín. Ten padl i ve druhém vzájemném souboji

Hostující kouč mohl být po dalším vítězství spokojený. „S Bílým Kostelem jsme už na podzim odehráli kvalitní zápas, tehdy jsme ale nedávali góly a nakonec jeden dostali. Tentokrát se nám podařilo soupeře na začátku zaskočit aktivitou a odměnou nám byla brzká změna skóre. Ještě v prvním poločase jsme si vytvořili další šance, což Kostel skoro nedokázal,“ řekl Miroslav Hejduk.

Přiznal ale, že se po přestávce o výsledek chvíli strachoval. „Ve druhém poločase se hra spíše otočila. Hned v prvních minutách po změně stran jsme několikrát trnuli. Tlak se nám ale podařilo ustát. Dál jsme se soustředili na obranu a cením si toho, že jsme tentokrát udrželi čisté konto. V závěru jsme se několikrát dostali před branku domácích a nakonec jsme klidně mohli přidat gólů i víc,“ myslí si semilský trenér.