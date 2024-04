Hosté však nedali kůži lacino. „Ruprechtice byly zarputilé a bylo vidět, že si chtějí nějaké body odvézt. Zápas podle mě diváky bavil,“ myslí si Roman Janáček.

Po přestávce vstřelily oba celky po gólu a domácí tak mohli slavit vítězství 4:2. „Ve druhém poločase hosté ještě snížili, ale opět se nám podařilo rychle odpovědět a odskočit do dvoubrankového vedení, kdy se hlavou prosadil po standardní situaci Jan Vacek. Předvedli jsme dobrý výkon, jen je potřeba ještě místy zlepšit finální přihrávky,“ dodal Janáček, že hráči nesmí usnout na vavřínech.

Derby opanovalo Rozstání. Žibřidice mnoho šancí neměly

To lodivod Ruprechtic byl po utkání rozmrzelý. „Byl to z naší strany nepovedený zápas. Nebyli jsme spokojeni s celkovým nasazením. Mohlo to být určitě lepší. Sice jsme šli na začátku do vedení, ale série tří gólů domácích v krátkém časovém rozmezí určila ráz celého utkání. Ve druhém poločase jsme se ještě snažili dohnat ztrátu. Povedlo se nám snížit, ale Bílý Kostel si gólem na 4:2 vítězství pohlídal,“ prohodil Pavel Buša.

Jeho celek nenašel recept na dobrou hru Kostela. „Domácí dobře kombinovali a nám se nedařilo zachytávat jejich balony. Dostali jsme tři branky během pěti minut a poslalo nás to psychicky dolů. Následně jsme hru v první půli ustálili a o přestávce si řekli, že ještě budeme chtít bojovat. To se povedlo a po rohu jsme snížili. Jenže po pár minutách přišel opět gól soupeře, který ještě v závěru neproměnil penaltu,“ připomněl trenér skvělý okamžik brankáře Vavřicha, který lapil pokutový kop.

Probuzený Vesec slaví druhé vítězství v řadě. Dýchá se nám lépe, přiznal Háza

Hosty decimuje marodka. V zápase museli dvakrát střídat už po půlhodině. „Bohužel se nám to v zápase sešlo a hned třikrát jsme museli střídat kvůli zranění. Petar Grujoski ve 32. minutě, já o poločase a ve druhém poločase odkulhal ze hřiště Topinka. Určitě to hrálo nějakou roli, ale nechceme se na to vymlouvat. Je pravda, že na některých pozicích máme dost zraněných a musíme improvizovat. Uvidíme, jak se dáme dohromady na další zápas,“ povzdechl si Buša zamyšleně.