„Nebyli jsme příliš schopni poradit si s taktikou soupeře. Evidentně se nám nedaří hrát do plné obrany. Studánka hrozila hlavně ze standardních situací, které nemáme v obraně úplně dobré. Přesně z takové situace jsme dostali první gól. Povedlo se nám ale ještě do poločasu vyrovnat,“ popsal první dějství předseda Bílého Kostela.

Jenže ihned po přestávce si Studánka vzala vedení zpět. „Při nástupu do druhé půle šel soupeř opět do vedení po nešťatném odrazu a našeho nedorozumění v obraně. Málem jsme padli, ale nakonec jsme v závěru dokázali srovnat na konečných 2:2,“ oddechl si Roman Janáček.

Před zápasem by byla pro domácí tým remíza ztráta, ale po jeho průběhu to vypadá jinak. „Střelecky jsme se trápili. Byly tam nějaké náznaky, ale buď jsme mířili nad bránu nebo to chytil brankář. Ve finále bod bereme, protože jsme vlastně stále dotahovali a jsme rádi, že jsme ho vydřeli,“ přiznal.

Po třech jarních zápasech má tak Bílý Kostel dvě vítězství a jednu remízu. „Pořád je to dobré a neprohrálo se. Když si vezmeme Krásnou Studánku, minulé kolo doma porazila Žibřidice. Je sice blbé remizovat s posledním, ale to se děje i v první lize. Když budeme v horní polovině tabulky, bude to dobré,“ řekl předseda.

Hostující asistent trenéra byl s výkonem hráčů spokojený. „Fotbal se za mě musel líbit. Padly čtyři góly, bylo hezký počasí a přišlo hodně lidí. K vidění byly také emoce, dohady a vzájemné pokřikování s domácími fanoušky. Bílý Kostel vyrovnal v 90. minutě a nebyl to prostě takový chcíplý zápas,“ pravil nadšeně Jan Jirák.

Ten před zápasem počítal ztráty. „Trochu nás trápila základní sestava, ze které vypadli dva lidi, ale na této úrovni řeší podobné problémy každý trenér. Nechceme se na to vymlouvat,“ pronesl.

Je vidět, že Krásná Studánka to se záchranou myslí vážně. „V utkání jsme plnili to, co jsme měli a kluci se vydali tak, že něktěří dohlávali v křečích. Bylo to asi dáno tím nezvykle teplným počasím. Škoda inkasovaného gólu v 90. minutě. Před zápasem bychom ale bod brali, jen mrzí inkasování v závěru. Po průběhu je ale asi pro obě strany zasloužený,“ přiznal asistent.

V čem vidí největší progres mužstva? „V první půli nám vyšel signál a ve druhé je zaskočili hned na začátku, kdy možná ještě zůstali hlavami v šatně a nám se podařilo toho využít a skórovat po odraženém balonu. Důležité je, že jsme vydrželi fyzicky. Na podzim jsme odcházeli kolem 60. minuty, ale přes zimu se kluci dotrénovali a je to znát. Sami to vidí, jsou si toho vědomi a dobře trénují dál,“ pochválil Jirák své svěřence.

Ztráta výhry v závěru ale samozřejmě štve. „V naší situaci je každý bod zlatý a mohly být tři. Stále neumíme vyřešit předfinální fázi a dát třetí uklidňující gól. Začínáme chodit na velké hřiště a bude to lepší. Kluci navnímají prostor a bude to znát. Je totiž rozdíl trénovat na malé umělce nebo normálním hřišti,“ dodal Jirák závěrem.