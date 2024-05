„Do malebné obce zavítalo dost našich fanoušků a my jsme jim chtěli udělat radost třemi body, které z Bělé jen tak někdo nepřiveze. Trochu nás překvapila výška trávníku, který byl sice před zápasem kropen, ale zasloužil by posekat,“ pronesl poznámku směrem ke hřišti trenér Studence Martin Hrubý.

Pak už přešel k popisování souboje celků z vršku tabulky. „První poločas se hrál pěkný fotbal. Druhý a třetí tým si to rozdali na férovku. Pohledné akce, spousta kombinací, pro oko diváka velmi atraktivní zápas. My jsme dotahovali skóre, kdy jsme dostávali branky ze standardních situací. Vždy jsme ale dokázali odpovědět góly bratrů Jandurů. Poločas tedy nakonec skončil přijatelně 2:2,“ řekl kouč.

Jenže po přestávce se radost vytratila. „Druhá půle byla z naší strany velice solidní a rád bych naše kluky odchovance moc pochválil. Nechci brečet kvůli průběhu druhé čtyřicetipětiminutovky. Řeknu to slovy fiktivního fanouška, který byl dlouho herně i trenérsky spjatý s naším klubem,“ přešel Hrubý do ironického tónu.

„Branka na 3:2 po nefaulu dva metry před pokutovým územím velmi netradiční. Brankář na penaltě, pokouší se stavět zeď, dohady o faulu, rozehra bez píšťalky a gól. To jsem neviděl ani v Lize Mistrů. Možná by se po neproměnění šance sudí ke kopu vrátil, těžko říct. Možná jsme mladí a blbí, nepostavíme se před balón, zbytečně diskutujeme, kdo ví,“ pokrčil rameny a pokračoval.

„Dál jsme se do ničeho nedostávali, ofsajdů jsme měli jak za pět zápasů. Jsme možná až moc tvrdí, protože nám strašně přibývá útočných faulů. Prostě už nebylo hlavně dost mentálních sil se zápasem něco udělat. Prohra 6:2 není ostudou, máme hlavy nahoře, čisté svědomí a pokoru,“ dodal s poznámkou, že hlavně výkon sudího Brože a asistenta číslo dvě Davida Petráše stál za to.

Výsledek ale rychle hodil za hlavu. „Jedeme dál, soupeři gratulujeme k vítězství a otevřené bráně do Krajského přeboru! Nás teď doma čeká zkušený tým z Pěnčína. Snad se rozhodne na hrací ploše,“ uzavřel Hrubý.

Domácí kouč se směrem k rozhodčím vyjadřovat nechtěl, raději zhodnotil zápas jako takový. „Převahu jsme měli až ve druhé půli. To jsme dali poločasový třetí gól a rychlý čtvrtý, a pak už to bylo dobré. Prosadili se Kázner, Janů,Beran, Musílek, Šmíd Ondřej a Petr Šmíd,“ vyjmenoval David Grebeníček střelce Bělé.

V následujícím kole je čeká dlouhá cesta na Liberecko. „Teď se chystáme do Žibřidic, chtěli bychom tam zase bodovat, ale máme pět kluků zraněných. Už proti Studenci jsme to lepili, takže musím kluky pochválit, protože odehráli super utkání. Jsme tři body za prvním. Budeme asi trochu přemýšlet o postupu. Máme domluvené už nějaké posily, ale abychom to nezakřikli. Za výkon proti Studenci jsem ale spokojený. Bylo to krkonošské derby, zápas měl náboj a přišlo asi čtyřista diváků,“ pochválil kouč skvělou kulisu.