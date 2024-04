Rychlonohý záložník s vytříbenou kopací technikou. Tak by se dal charakterizovat…

„Jsme strašně spokojení. Řekli jsme si taktiku a šli za vítězstvím. Upravili jsme také rozestavení, protože minulé kolo ve Studenci to nebylo dobré. Všichni kluci do jednoho makali, bojovali a jak se říká, odjezdili to,“ pochválil hráče Ondřej Holický, vedoucí Krásné Studánky.

Přiznal však, že jeho tým nebyl výrazně lepší. „Zápas byl vyrovnaný, možná remízový. Za stavu 0:0 nás podržel brankář Ondra Duleba při tutovce Žibřidic, kdy rychle vyběhl z brány a střelu chytil. Kdyby to proměnili, možná by výhru slavili oni. Nakonec jsme to ale zlomili a myslím si, že vyhráli zaslouženě, protože jsme si šli více za třemi body,“ pronesl spokojeně.

Hostujícího trenéra mrzely nevyužité šance z prvního dějství. „Nevyužili jsme výhodu větru v zádech v prvním poločase, kdy jsme si vypracovali dvě nebo tři gólovky, ale neproměnili je. Ve druhém poločase přišel zákonitý trest a domácí dali gól z takové skrumáže, při které jsme nedokázali na pětkrát odhlavičkovat balon. Nemluvíme a celý gól začal špatným odkopem na polovině hřiště. Následoval faul, ze kterého to celé vzniklo,“ kroutil Broschinský nechápavě hlavou.

Podobně viděl jediný přesný zásah také jeho protějšek. „Byl to několikrát odražený balon, kde jsme vyhráli asi tři hlavičky za sebou. Takový náhodný gól, ale klukům jsme říkali, ať dohrávají situace a jsou ve vápně agresivní, klidně na hranici faulu. Přesně v tomto případě se to podařilo a vstřelili jsme díky tomu vítěznou branku. Nebyl to pěkný gól, ale strašně důležitý,“ uznal Holický.

Po vstřelené brance došlo také na odpálení dýmovnice mezi mladými domácími fanoušky:

Studánka se díky tomu nadechla a soupeře nad sebou má opět na dohled. „Je to pro nás nesmírně důležité vítězství. Potřebovali jsme urvat tři body a jsem rád, že se to podařilo. Dotáhli jsme se na Semily s Mimoní a jsme zpátky ve hře,“ oddechl si vedoucí mužstva.

Naopak Žibřidice si prohrou lehce zkomplikovaly situaci v tabulce. „Myslím si, že to byl spíše remízový zápas. Derby, jaké má být. Mrzí mě, že jsme prohráli zrovna ve Studánce. Nicméně soupeři přeji, aby se mu dařilo a vydrželo to, protože body také potřebují. Dotahují se z posledního místa tabulky a budou to mít ještě těžké,“ řekl Broschinský sportovně.