Domácí prohrávali po šesti minutách už 0:2. „Začátek zápasu nám vůbec nevyšel. Byli jsme nesoustředění a vypadalo to, že se nechce ani bojovat. Je to škoda, protože po utkání se Semily se zdálo, že jsme na dobré cestě. Pak ale přijde takový výbuch. Možná už se hráči viděli na večerní rozlučce,“ přemítal.

Zápas se odehrál v Doubí na umělé trávě, z čehož měli hlavně starší hráči po operacích kolen obavy. „Umělý povrch je pro každého jinak snesitelný. Navíc se hrálo za tmy pod umělým osvětlením. Jestli to na někoho mělo vliv…evidentně na Rychnov nikoliv. Jejich hráčům to svědčilo. Nedokážu si výkon vysvětlit. V Semilech to šlo a jeden hráč bojoval za druhého a najednou nic. Jakoby se to vrátilo zpět,“ kroutil hlavou Jirák.

To na straně Rychnova panovala po utkání spokojenost, přestože hráli necelý poločas o deseti. Na začátku zápasu se totiž zranil Zmeškal a ve druhém poločase odstoupil ze hřiště nachlazený Havlíček. „Krásná Studánka nastoupila, dle mého úsudku, v kvalitní sestavě a s chutí do hry. Využili jsme ale dvou dlouhých míčů za obranu a v 6. minutě jsme vedli už 2:0 po brankách skvěle hrajícího Dupače. Ve 22. minutě si domácí smolně trefili míč do vlastní sítě a bylo to 3:0. Do poločasu snížil stav za Studánku na 1:3 Picek,“ popisoval sled událostí trenér Rychnova Ondřej Králíček.

Druhý poločas byl obdobný. Hosté drželi více míč a byli aktivnější. Také kvalitně bránili, protože Studánka nemohla najít klid ve své hře a hráči těžko překonávali střed hřiště. Do konce utkání se svátečně dvakrát trefil Králíček a za Studánku snížil Lang v 87. minutě. Skóre se zastavilo na výsledku 5:2 pro Rychnov.