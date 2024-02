„Přípravu jsme začali koncem ledna. Chtěli jsme, aby si kluci pořádně odpočinuli. Hráči to vzali vážněji než na podzim a na tréninky chodí ve větším počtu. Je vidět, že s pozicí v tabulce chtějí něco udělat. Stále nás však trápí rozsáhlá marodka, ale to skoro všechny týmy v těchto soutěžích. Potřebovali bychom středního záložníka a stopera. Vůbec nemáme lidi. Buďto jsou zranění nebo se jim už nechce,“ povzdechl si Jan Jirák, mentor a brankář Krásné Studánky.

Ta se přihlásila do nového formátu poháru LKFS. „Trénujeme dvakrát týdně a o víkendu hrajeme pohárové zápasy. Zatím jsme hráli dva a oba bohužel prohráli (se Smržovkou 2:3, s Doubím 3:5, pozn. red.). Prvních 20 minut bylo v obou utkáních dobrých, ale jak jsem říkal, chtělo by to někoho zkušeného do středových řad, kdo bude komunikovat a usměrňovat dění na hřišti,“ všiml si Jirák.

Unikátní přehled: Co říkají kluby z Liberecka na příchod dvou nových týmů?

Celek nedaleko Liberce se chce více zaměřit na práci s vlastními zdroji. „Chceme určitě více zapojovat dorostence, s čímž jsme postupně začali už na podzim. Je otázka, jestli na to budou mít. Obehrát by se měli v B-týmu v okresním přeboru, aby pro ně nebyl přechod do dospělého fotbalu tak složitý, protože skok mezi dorosteneckým a dospělým fotbalem je obrovský. Do budoucna je dobře nastavena spolupráce s trenérem dorostu, abychom měli návaznost na B-tým. Kluky to baví a ptají se, jestli s námi mohou jít na trénink nebo na zápas“ chválí přístup mladých hráčů.

Za pár let by mohla Studánka pomýšlet určitě na boje ve vyšších patrech jedné či druhé soutěže. „Chybí nám střední generace. Nechceme ale přijít o kluky, kterým je 40 a více, protože parta se samozřejmě dělá i jinde než na hřišti. Jen s mladými kluky to nejde. Budeme holt muset počkat, až nám tato generace doroste. Hlavně, aby mladí ve velkém neodcházeli. U pár případů tomu asi stejně nezabráníme. Nějaká lasa samozřejmě jsou a víme o nich. Všechno je to ale o komunikaci, přál by si Jirák férové jednání ze všech stran.