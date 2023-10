„Do zápasu jsme šli s tím, že chceme na soupeře vlétnout. To se nám podařilo, nastřelili jsme dvě tyče a pak dali gól z takové haluze. Byl to obraz celé této sezony. Bohužel jsme pak dvakrát špatně komunikovali, dostali dvě branky a poločas prohráli 1:2,“ pokrčil rameny rezervní brankář Jan Jirák.

Jeho celek trápí od začátku soutěže různá zranění. „Do toho se ještě zranil Eimann a s ním odešla bojovnost, která nám v zápasech chybí. Druhý poločas už byl bez šancí na jedné či druhé straně. Deset minut před koncem jsme si vytvořili ještě menší tlak, ale ke gólu to nevedlo a jsme bohužel opět bez bodu,“ smutnil.

Po dlouhé době bylo pozitivem alespoň vystoupení mužů, kteří řídili utkání. „Tentokrát bychom chtěli vyzdvihnout výkon celé trojice rozhodčích. Byl to fantasticky vedený zápas. Rozhodčí dobře komunikovali s hráči a asistenti pomáhali hlavnímu. Líbilo se nám to,“ pochvaloval si Jirák.

Mšeno zapsalo teprve druhou výhru v sezoně a první na venkovním hřišti. „Dostali jsme sice gól po naší chybě a prohrávali 0:1, brzy jsme ale otočili na 2:1. Měli jsme hodně šancí, škoda, že jsme jich neproměnili víc. O výsledek jsme se zase museli strachovat,“ řekl trenér hostů David Ryšavý.

V nebezpečné situaci musel z jeho týmu zasahovat Vojta Krámský. „Ještě to není ono a když vedeme, nedokážeme utéct třeba na rozdíl tří, čtyř gólů,“ dodal kouč.

Ve druhém poločase ještě Mšeno nastřelilo tři tyčky. Důležité tři body určitě berou, potřebovali se už chytit výhrou venku, a to se jim povedlo. Navíc se soupeřem, kterého porazit chtěli. „Takže pro nás dobré. Hrálo se na těžkém, drnovitém hřišti. Teď jedeme na umělku do Doubí. Někdo ještě bude chybět kvůli dovolené. Uvidíme, jak to dopadne. Hráčů máme dost, takže chybějící kluky jsme schopni nahradit. Ještě se nám ale nepovedlo, že bychom hráli dvě utkání ve stejné sestavě. S tím ale asi nemáme problém jenom my,“ dodal Ryšavý.