„Do utkání jsme vstoupili velmi slušně. Velice dobře jsme bránili, zachytávali soupeřovu rozehrávku a přecházeli rychlými útoky do otevřené obrany. Šli jsme zaslouženě do vedení po penaltě na Suka, kterou chladnokrevně proměnil Kadeřábek. Škoda, že jsme neudrželi vedení do poločasu, ale soupeř začal od 35.minuty přebírat iniciativu, kterou dokázal ze standardní situace využít a srovnal skóre,“ hodnotil věcně trenér Studánky Libor Macháček.

„Druhý poločas už byl v rukou soupeře a zaslouženě šel do vedení a to ještě můžeme děkovat Ondrovi Dulebovi, že to skončilo jen 1:3. Mohli jsme sice utkání zdramatizovat, ale bohužel jsme druhý pokutový kop neproměnili a soupeř zaslouženě vyhrál,“ pravil smutně.

I přes prohru se však dají najít plusy. „Pozitivum z utkání jsou výkony tří mladíků, kteří nastoupili v základní sestavě, a to Ondra Duleba, Marek Holub a Patrik Suk,“ pochválil trenér mladou krev.

V divokém utkání byl šťastnější nováček, když rozhodl o výhře v poslední minutě

Hosté mohli být pochopitelně spokojenější. „Nesehráli jsme žádnou přípravu, takže jsme s výsledkem spokojení. Vstoupili jsme do sezony tak, že jsme nevěděli, jak posily zapadnou do týmu. Ty se ale ukázaly jako nadmíru prospěšné. Útočník Milan Drobný na gól nahrával a gól taky dal. Projevila se zkušenost Tomáše Janů, vyrovnával na 1:1 nádherným gólem z trestného kopu jako za starých, dobrých časů za Bergera. Třetí gól dával hlavou Petr Musílek. To byla krásná akce z rohu. Podržel nás brankář, který chytil druhou penaltu v zápase, to bylo asi v 82. minutě. První domácí proměnili. Závěr zápasu proto nebyl hektický a dramatický,“ okomentoval průběh zápasu asistent trenéra Slavomír Beran.

Přesto našel jisté neduhy. „Víme o spoustě věcí, které musíme dopilovat. V prvním zápase se ale ukázalo, že jsme zvolili správnou cestu a že jsme díky trenéru Grebeníčkovi měli štěstí na výběr hráčů. Předchozí dvě sezony jsme vítězně nezačali, trápili jsme se a taková situace se prohlubovala. Když nevyhrajete prvních pár zápasů, není to dobré,“ ví Beran moc dobře.

Připomněl také blížící se oslavy. „V roce 2024 slavíme osmdesát let bělského fotbalu, i to by mělo kluky motivovat k co nejlepším, až k nadstandardním výkonům. Oslavit takové výročí postupem do vyšší soutěže, to by byla bomba. V dalším zápase přivítáme nováčka, přijede Mšeno. Loňská sezona nám nevyšla hlavně doma. Chceme to změnit a potěšit fanoušky, kteří za námi dorazili i do Krásné Studánky,“ cení si asistent výrazné podpory.