Krásná Studánka jakoby se motala stále v kruhu. „Bohužel hráči, na kterých to dříve stálo, mají dlouhodobější zranění a v sestavě chybí. Mladí se snaží, ale v 18 nebo 19 letech ještě nemají tolik zkušeností. Děláme chyby a dostáváme laciné góly. Na druhou stranu neproměňujeme ani ty nejvyloženější šance. Je vidět, že nám chybí i sebevědomí,“ pokrčil rameny Ondřej Holický.

Pak už přešel ke stručnému hodnocení zápasu. „První poločas jsme prohráli 0:1. Do druhé půle jsme vstoupili velmi dobře. Měli standardní situaci a vyloženou šanci, kdy jsme přestřelili branku. O dvě minuty později dal soupeř druhý gól a my se sesypali. Během následujících pěti minut přidal Bílý Kostel další dva góly a bylo po zápase. Ve velkém vedru se už jen dohrávalo a nebyla síla průběh utkání zlomit,“ komentoval průběh.

Naopak Bílý Kostel zažívá povedený start do nového ročníku. „Se vstupem do soutěže panuje spokojenost. Je to lepší start než minulý rok. Máme devět bodů ze čtyř zápasů, k tomu ještě odložené domácí utkání s Vescem. Zatím to jde tak, jak bychom si přáli. Být v horní polovině tabulky a nemít problémy jako loni. Uvidíme ale, až přijde větší prověrka, kdy budeme hrát například s Pěnčínem, Bělou nebo Rychnovem, který nám moc nesedí,“ zůstává nohama na zemi předseda Roman Janáček.

Ani jeho celek nebyl v ideálním složení. „Museli jsme doplnit kádr mladými kluky a starším Liborem Janáčkem na střídačce, který byl jako trenér připraven případně naskočit do zápasu. Stále dobíhají dovolené, takže čekáme, až to skončí a tým bude kompletní,“ vyhlíží předseda lepší zítřky.

Názor na zápas měl podobný jako druhá strana. „První poločas jsme vyhráli 1:0. Proti omlazenému týmu Studánky jsme byli více na míči. Oni se snažili hrát zezadu a hrozit z brejků a standardních situací. My měli díky tomu prostor ke kombinaci. Na začátku druhé půle mohli ze solidní šance vyrovnat. To se nestalo a nám se povedlo dát góly po hezkých akcích a zvítězit,“ uzavřel Janáček hodnocení.