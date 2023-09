„Bohužel jsme podali špatný výkon a tomu odpovídá i výsledek. Přestože nám chybělo šest hráčů, měli jsme odehrát daleko lepší zápas. Domácí nás na jejich malém hřišti přetlačili. Byli důraznější, a co mě mrzí nejvíce, chtěli víc vyhrát. No nic, musíme jít dál, z chyb se poučit a v příštím utkání přidat v důrazu i fotbalovosti,“ zavelel Roman Passian před dalším zápasem.

V něm čeká Rozstání těžký domácí souboj s Pěnčínem, který je po čtvrtém kole tabulky na prvním místě s deseti body. Celek zpoza Ještědu má o bod méně a okupuje třetí místo tabulky.

Jablonné se proti nováčkovi nadřelo. Osečná spílá rozhodčímu

Celek SK Jívan Bělá se díky výhře posunul na druhé místo tabulky právě před Rozstání. „Bylo to tentokrát určitě zásluhou trenéra, který před zápasem v kabině řekl hráčům, co mají dělat a pořádně je nabudil. Měli jsme k dispozici šestnáct hráčů, mohli jsme střídat, využít různé alternativy. Ze soupeře jsme měli respekt. Byl první, všechno vyhrál,“ uvedl k zápasu vedoucí týmu Slavomír Beran.

Bělá chtěla hrát ze zajištěné obrany, aby soupeře napadala, nenechala ho rozeběhnout a hru rozehrát. Hráči plnili všechno, co jim trenér řekl, do puntíku. Byli produktivní, už ve 14. minutě dali po pěkné kombinaci na 1:0. A pak přidali ještě další góly. „Pak jsme se zbytečně zatáhli a soupeř toho využil. Jeden brejk po naší chybě prošel a soupeř zakončoval zblízka do prázdné brány na 3:1. Pak už jsme to chtěli hlavně dohrát, ale náš nový střelec Milan Drobný vykouzlil před diváky fotbalovou parádu, že mu tleskali vstoje. Posily, které jsme udělali, jsou opravdu kvalitní, a to nejen na hřišti, ale také do kabiny a kolektivu. A jsou to hlavně dobří fotbalisté,“ pochválil nové hráče Beran.

Milan Drobný ve dal čtvrtém zápase už čtvrtý gól. Jeví se jako velmi produktivní hráč a kdyby mu střelecká muška vydržela, tak by byl pro Bělou velkým přínosem. „Máme teď v týmu dobrou atmosféru, na tréninky chodí hodně hráčů. Těší se, tréninky jsou aktivní. Dlouho jsme takovou euforii nezažili a doufáme, že nám vydrží dlouho. Když se vyhrává, je hned všechno lepší, hráče to baví, posouvají se dopředu,“ chválil vedoucí týmu přístup hráčů.

Fanoušci v Bělé jsou známí silnými hlasivkami, díky kterým dovedou hnát hráče za výhrou. I tentokrát udělali svému mužstvu výbornou atmosféru. „Teď nás čeká derby s týmem Semil. Máme mu co vracet. Loni nás porazili 5:2 a my se budeme připravovat na to, abychom to soupeři vrátili,“ plánuje Beran za celý mančaft.