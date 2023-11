Kvalita vyšší soutěže byla v úvodu znát. „Měli jsme rozpačitý začátek. V přípravě se nám dařilo, ale hned v prvním mistrovském utkání se nám rozbil střed zálohy, který jsme museli upravovat a lehce nás to trápilo. Navíc jsme se trápili na domácím hřišti, kde jsme nezískali mnoho bodů a nacházeli se ve spodní části tabulky,“ uvědomuje si kouč, jehož celek je s pěti získanými body na domácím hřišti druhým nejhorším v celé soutěži hned po poslední Krásné Studánce.

Čím si vysvětluje tak tristní bilanci domácích zápasů? „Vyhovuje nám větší hřiště, kde můžeme více kombinovat a hrát fotbal. U nás je menší hřiště a tolik se nám na něm paradoxně nedaří. Budeme se tomu muset přizpůsobit. Během sezony jsme také změnili stoperskou dvojici a přestali dostávat tolik gólů, které jsme dostávali v úvodu,“ prozradil mladý trenér.

Ve druhé polovině podzimu pak začaly Ruprechtice stoupat tabulkou vzhůru. „Poté se to zlomilo a byli jsme jistější v defenzivě. Více jsme se do toho dostali, sehráli se a bylo to lepší. Ke konci podzimu se nám podařilo zvítězit ve třech utkáních v řadě a dostali se do středu tabulky. Aktuálně jsme na dostřel třetímu místu a dostali se z ohrožení. Samozřejmě uvidíme, jaká bude druhá polovina soutěže. Rádi bychom se pohybovali ještě trochu výše,“ neskrývá ambice.

Jako nováček se museli rychle přizpůsobit na rychlejší a intenzivnější tempo hry. „Kvalita A třídy šla rozhodně nahoru. Přišli velmi dobří hráči a hraje se zajímavý fotbal. Trochu mrzí vyhrocení některých zápasů a chování fanoušků k soupeři. Nevím, jestli je to nějaký trend, ale je hrozné, co se děje. Jsme tým, který se snaží prezentovat fairplay přístupem. Nechceme například tlačit na rozhodčího. Každý je takový, jaký je. Pak přišly zápasy, které se nám nelíbily,“ mrzí Bušu.

Trenér také prozradil, že by uvítal ve svém celku nové hráče. „Chtěli bychom posílit. Díváme se kolem a uvidíme, jestli někdo dopadne. Víme určitě o jedné až dvou pozicích, kde chceme posílit. Samozřejmě jména zatím neřeknu a ani pozice nechci prozrazovat,“ zůstal kouč tajemný.