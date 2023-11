„Po pravdě jsem nečekal, že podzim takto proplujeme. Chtěli jsme hrát do třetího místo, ale toto je překvapení. Pomohly nám letní posily jako Hurt nebo Řeháček, o kterém jsme měli pouze informace kde a jak hrál a kolik dával gólů, což u nás potvrdil. Osobně jsme ho však neznali. Druhý Hurt se vrátil po roční pauze zaviněné zraněním. Byli to tedy tři hráči do základní sestavy a bylo to znát. Zapadli do mančaftu a všichni šlapali jak hodinky,“ uznal trenér Lukáš Hodan, co stojí za takto dobrými výsledky.