Až závěr podzimu se mužstvu z okraje Liberce vyvedl lépe. „Posledních pět zápasů se to zlepšilo, přestože jsme hráli doma pouze jednou. Dohrávku s Rychnovem jsme museli odehrát v Doubí, kde je úplně jiné hřiště než u nás. Je daleko větší a navíc s umělým povrchem, což nám vůbec nevyhovovalo. Ale ve venkovních utkáních v Mimoni, Semilech nebo Ruprechticích jsme podali dobrý výkon. Je to naděje do jarní části. Říkali jsme si, že by bylo dobré mít deset bodů a minimum bylo sedm, které nakonec máme,“ počítal Ondřej Holický.

Loni záchrana, letos boj o postup. Kluci více vyzráli, všiml si Janáček

Ve Studánce neměly ambice na nejvyšší příčky, ale poslední místo je rozčarováním. „Věděli jsme, že podzim bude těžký, jelikož zapracováváme do sestavy mladé kluky z dorostu a obměňujeme generaci. Zranění starších hráčů, kteří právě měli mladým pomoci, nás stálo spoustu bodů,“ pokrčil smutně rameny.

Nové tváře by modrožlutí rozhodně uvítali. „Budeme se snažit přes zimu přilákat nové hráče, ale samozřejmě víme, že to bude složité. Ne každý chce jít do posledního týmu. Uvidíme, kolik bude sestupovat týmů. Je naděje, že by to mohl být pouze jeden a na předposlední místo ztrácíme pouze tři body. Navíc na jaře hrajeme sedm zápasů doma, z toho šest se soupeři z druhé poloviny tabulky. Musíme se zaměřit právě na tyto zápasy a zvládnout je,“ velí odhodlaně.

Kosila nás zranění. Cíl však zůstává stejný, věří Passian v jarní zlepšení

Největším problémem byla dle jeho slov kondice. „Víme, že jsme nebyli ideálně fyzicky připraveni. V řadě zápasů jsme vydrželi hrát do 70. minuty a v závěru nás skoro všichni přehráli. V přípravě se chceme zaměřit na kondici. Plánujeme hodně běhání na městském stadionu. Například okruhy a schody. Samozřejmě ale také s balonem na hřišti. Nejdůležitější pro nás bude dostat lidi zpět na trénink. Poslední dva měsíce jsme měli velmi chabou účast, kdy se nás scházelo například čtrnáct, což je na dva týmy (A+B) strašně málo. Odrazilo se to i na umístění B-týmu, který je beznadějně poslední v okresním přeboru,“ uzavřel Holický hodnocení nepovedeného podzimu na dvou frontách.