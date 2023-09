„Chyběli nám čtyři hráči základní sestavy, kteří byli na dovolené a museli jsme kádr doplnit hráči B mužstva. Prvních 15 minut jsme byli lepší a hráli více s míčem. Poté jsme udělali individuální chybu při přechodu do útoku a dostali gól. Pak Doubí vyrovnalo hru a my už tolik na balonu nebyli. Bohužel jsme do poločasu inkasovali ještě jednou,“ mrzelo trenéra Miloše Linkeho.