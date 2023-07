„Nečekal jsem, že budeme bojovat o záchranu až do posledních kol. První dva zápasy nám vyšly, poté jsme měli na podzim útlum. Jarní část nám vyšla lépe. Kromě dvou až tří zápasů, které jsme nezvládly. Nebylo to ale tak, že by nás v nich soupeř přehrával, spíše jsme to nezvládli my sami po herní stránce,“ nehledá trenér Brezinský chyby u někoho jiného.