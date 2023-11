„Bohužel nám utkaní vůbec nevyšlo a můžeme jen děkovat brankáři, který chytil minimálně dalších pět gólů, že to dopadlo takhle. Bojujeme s obrovskou marodkou, opět nám chybělo sedm hráčů, z toho by pět bylo určitě v základu. Během utkaní jsme přišli ještě o další dva hráče. Jen doufejme, že se nejedná o nic vážnějšího. Zápas jsme dohráli se čtyřma klukama z B-týmu, kterým patří dík za bojovnost. Na tuhle soutěž už to ale bohužel nestačí. Navíc měli kluci dopolední utkání v nohách, takže se nám to krásně sešlo. Nemá cenu se vymlouvat, myslím, že v těchto soutěžích se to občas stává každému,“ pravil smutně trenér Rozstání Roman Passian.